議員鄭安秝質問官員被罵三字經是否霸凌？ 陳其邁：要看個案

鄭安秝質疑公務員被罵三字經涉及霸凌，陳其邁答詢強調要看個案，提醒霸凌有其成立的條件。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高市議員鄭安秝今質詢時，詢問全場官員如果同仁被罵三字經算霸凌嗎？認為是的請舉手!結果官員無人舉手，讓鄭安秝怒問「為什麼沒人舉手」？點名市長陳其邁回應，陳其邁答詢強調要看個案，霸凌有霸凌成立的條件。

鄭安秝今引述相關訊息指出，市府有同仁被罵三字經，她當場詢問全場官員，認為是霸凌的請舉手？結果現場官員無人舉手，讓鄭安秝相當不以為然，接著要求市長陳其邁表態。

請繼續往下閱讀...

陳其邁強調，這要看個案，霸凌有霸凌成立的條件，滿足這些條件才能被認為是霸凌；隨後被點名的人事處長康人方答詢內容與陳其邁一致，認為要看實際情況。

鄭安秝反嗆被罵三字經你會接受嗎？可以罵嗎？就算私下可以這樣罵嗎？ 「為什麼沒有舉手」？她要求市府別再強辯，還質疑高雄已成為外縣市口中的霸凌城市。

鄭安秝進一步表示，這些字眼很難聽，沒有人想被罵，心裡會受傷，也會讓人有心理疾病上升的可能，且高雄自殺率也讓人汗顏，「努力一下好不好」。

鄭安秝顯然對一開始詢問官員、被罵三字經算不算霸凌的反應感到不滿，指出有人一開始舉手，後來都不敢舉手，要求市府應打造零霸凌城市，且人事處應該當作標竿，不要強辯、不要再維護，好好加油。

陳其邁答詢指出，人事管理部分，會請處長把所謂職場霸凌要件、職場上應遵守規範多多宣導。

國民黨高市議員鄭安秝質詢時問全場官員，同仁被罵三字經算霸凌嗎?結果官員無人舉手。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法