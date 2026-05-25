批金溥聰挾怨報復 蕭旭岑又爆料扯出侯友宜

馬英九基金會執行長戴遐齡表示，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，馬英九對此事完全不知情。對此，蕭旭岑表示，馬總統絕對知道，但他忘記了。（圖由馬英九基金會提供）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今日召開記者會提出事證，包括蕭旭岑與台商手捧現金的照片。蕭旭岑下午表示，金溥聰是挾怨報復，「他告我的案子今天才要開庭」。蕭旭岑還爆料，因為自己阻擋金溥聰見馬英九，2024年新北市長侯友宜競選總統時拒絕馬上台，馬非常不諒解金。

蕭旭岑說，馬英九多次跟他痛斥金溥聰做了很多不好的事情，他還寫信勸馬不要在意，馬現在都忘了，他認為金溥聰是狹怨報復，他會提告金溥聰假借馬英九的健康狀況來誹謗他。至於何時提告，他要跟律師討論，不只金溥聰，還有基金會執行長戴遐齡，「對我名譽受損的我都會提告」。

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至於金溥聰今日揭露與台商手捧現金的照片，蕭旭岑表示，這張照片是對他們一刀斃命，證明自己有努力工作幫忙基金會募款，有這個錢馬上交給基金會同事。「如果我這筆錢要私用，根本不會大方拍照，反而證明我坦蕩光明磊落」。

蕭旭岑說，金溥聰也沒有提出證據證明他私用，反而證明全部用於馬英九個人的公務支出，包括馬英九日月潭泳渡、春聯、年曆等，相關證據都有交給調查小組，調查小組經過嚴格的審核之後，認為他們沒有不法，所以這張照片只能證明他們說的都是事實，「而且沒有一毛錢流入我的口袋」。

蕭旭岑表示，的確物理上他有碰到那筆錢，但事實上他馬上交給管財務的王光慈，因為馬英九曾經說過，授權王光慈負責他所有的財務，馬家人也可以證明，也曾公開在金溥聰面前講。「我說我沒有管錢是事實，因為這個錢怎麼運用或處理我不會過問，但今天有人託我要支持馬總統，物理上我總是要交給王光慈吧，這部分我覺得沒什麼問題」。

另外，基金會執行長戴遐齡今日表示，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，同行有王光慈，以及調查小組薛香川、李德維等人，馬英九對此事完全不知情。對此，蕭旭岑表示，馬總統絕對知道，但他忘記了，「馬英九基金會參加國共論壇有問題嗎？對推動兩岸交流是正面的，什麼時候這種事情變成一個罪狀，不覺得好笑嗎？」

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