太保市4.4億總預算卡關落幕 嘉義縣府核定3.6億

太保市長鄭淑分感謝嘉義縣長翁章梁及縣府團隊核定今年總預算。（太保市公所提供）

嘉義縣太保市因市公所與代表會多數派不合，今年度總預算案遲未審查，經縣府召開協商，多數派拒審總預算，縣府上週五依《地方制度法》進行核定，總預算原編預算為4億4340萬3400元，核定3億6694萬9000元；太保市長鄭淑分說，感謝嘉義縣長翁章梁及縣府團隊，在協商與核定過程中，秉持依法行政精神，站在地方治理與市民福祉角度，維持地方制度正常運作。

太保市公所與市民代表會多數派不合，代表會主席葉俊男、副主席官汝濃、代表林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰6位為代表會多數派，代表吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田及周玉岸為公所派，雙方在總預算案多次交鋒，所、會4月16日協商破裂，總預算案由縣府裁決。

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太保市總預算原編預算為4億4340萬3400元，核定3億6694萬9000元；市公所原編預算占比94.79%，核定3億4781萬5000元；太保市民代表會原編預算占比5.21%，核定1913萬4000元；公共造產基金附屬單位預算照原編核給1676萬3000元。

鄭淑分說，公所長期面對與代表會緊張關係，總預算審查、災後復原經費、3000元振興金政策推動，歷經長時間協調與溝通，今年度總預算正式核定，公所團隊將全力投入各項建設與公共服務推動，持續回應市民期待。

鄭淑分說，感謝嘉義縣議會議長張明達、議員黃榮利、詹琬蓁等在議會持續關心太保市總預算案進度，多次公開質詢與協調，關注地方發展與市民權益，並感謝代表吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田及周玉岸支持市政推動，將珍惜每一分預算，以務實態度推動各項市政工作，強化基礎建設、提升公共服務品質，讓太保在城市轉型與產業發展道路上，持續穩健前進。

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