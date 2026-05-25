澎湖地檢署成立「查察妨害選舉執行小組」 宣示年底選舉查賄行動

今年五合一選舉，澎湖檢警調廉政各單位齊聚宣示反賄選決心。（記者劉禹慶攝）

澎湖地區檢、警、調、廉、移5大查察賄選團隊，今（25）日會師澎湖地檢署，舉行年底5合1選舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，原由高雄高分檢兼書記官長高碧霞跨海指導，但因班機延誤，由澎湖地檢署檢察長吳怡明主持。

澎湖地檢署檢察長吳怡明督同澎湖縣警察局副局長施秀宜、澎湖縣調查站主任李應泉、澎湖縣政府政風處代表主任賴普龍、移民署澎湖縣專勤隊長陳丁福等人舉行揭牌儀式，同步成立「查察妨害選舉執行小組」，正式啟動選舉查察機制。高雄高分檢檢察長朱家崎特別指派高碧霞兼書記官長跨海指導。

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檢察長吳怡明，揭示澎湖地區查察賄選5大重點工作，落實執行法務部頒「嚴查賄選及暴力；斬斷選舉賭盤；防堵假訊息干擾；阻斷境外勢力介選」及加強澎湖轄管虛設戶籍人口的查緝等5項查察妨害選舉重點工作。

另外澎湖地檢署結合澎湖在地元素，設計反賄選宣導海報同步發表，以「璀璨花火、湛藍天空、清澈海水、美麗雙心石滬、跨海大橋、目斗嶼燈塔」意象，展現澎湖的美麗、純淨與美好未來，提醒民眾珍惜手中選票「投出乾淨選票、守護澎湖未來」！同時提供檢舉賄選專線0800-024-099、澎湖地檢署檢舉專用QRcode，便利民眾即時提出檢舉，檢舉犯罪行為經檢察官起訴、法院判決確定，最高可獲得2000萬元的檢舉獎金。

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