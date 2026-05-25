回應現金照風波 台商韓螢煥：捐給馬英九個人

馬英九基金會相關爭議延燒。廈門台商協會會長韓螢煥今天表示，金溥聰所展示他與蕭旭岑的手拿現金照片，是2023年他捐給馬英九個人的錢，由蕭旭岑代收，跟基金會無關。（記者王藝菘攝）

馬英九基金會相關爭議延燒。廈門台商協會會長韓螢煥今天表示，金溥聰所展示他與蕭旭岑的手拿現金照片，是2023年他捐給馬英九個人的錢，由蕭旭岑代收，跟基金會無關。

韓螢煥是廈門台協會長，也是中國大陸台商組織全國台企聯下一屆會長候選人。待會員大會表決後，有望成為下一屆台企聯會長。

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韓螢煥今天告訴中央社記者，這張照片顯示的事件是發生在2023年，具體月份他已忘記，地點在台北。當時他個人拿出新台幣100萬元，目的是要捐贈給前總統馬英九，至於怎麼運用安排，他並不過問，他也不知道馬英九基金會這個組織，他就是交給蕭旭岑，代為轉交馬英九。

馬英九基金會傳出財政紀律案持續延燒，受馬英九委託的前國安會秘書長金溥聰今天召開記者會，提出事證與照片稱前員工蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，其中一張照片是蕭旭岑與韓螢煥手拿現金的合影。

金溥聰說，基金會查了這1、2年的紀錄，也請會計師事務所比對，都未找到類似金額的入帳紀錄，不知這張照片要如何解釋。

蕭旭岑透過聲明回應表示，未入帳的捐款，是因馬英九卸任禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬英九個人。在2024年3月相關的捐款向馬英九請示之後，馬英九指示一切用於公用，此一部分都有向調查小組說明。至於那張照片，印象中是其中之一。有拍照也證明他光明正大，沒有任何問題。

馬英九基金會前員工蕭旭岑、王光慈遭質疑違反財政紀律，但基金會調查小組稱無法證明前幕僚蕭旭岑、王光慈確有違反財政紀律之情。基金會董事長馬英九則表示不認同調查結果。

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