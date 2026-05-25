民進黨徵召選屏東市長 梁育慈提5帖藥方促縣市合作

民進黨屏東縣黨部徵召縣議員梁育慈參選屏東市長。（記者葉永騫攝）

民進黨屏東縣黨部今天（25日）通過徵召縣議員梁育慈參選屏東市長，黨內及各界也表明全力支持，梁育慈表示，屏東市的選情一向艱難，現在正是家鄉脫胎換骨的關鍵時刻，她必須勇敢承擔，這是責任、不是犧牲，她更提出5帖藥方，縣市攜手合作，迎來大進步。

梁育慈表示，她作為屏東市在地女兒，懷抱對家鄉最深厚的感情以及使命感，正式接受民進黨徵召，尤其是民進黨在屏東市的選舉向來艱難，但要做出轉換跑道參選市長的決定，卻一點也不難，因為她必須勇敢承擔責任。

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梁育慈提出「五帖藥方」，讓縣市一起攜手，迎來大進步。一，活化舊城、老市場與閒置空間，創造青年返鄉與在地就業機會；二，落實路平，改善交通規劃與學區通學環境；三，強化長輩照護、幼兒托育與公共空間使用；四，提升市容、公園、溝渠、場館與萬年溪畔品質；五，推動市公所數位轉型，提升行政效率與服務品質。屏東市需要一位想做事、會做事、肯做事的市長，才能帶領城市往前衝。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道表示，在徵詢過程中，各界一致推薦梁育慈是最強人選，加上賴清德總統鼓勵年輕世代勇於承擔，因此黨部執委會一致通過徵召案。縣議員李世斌、前屏東縣律師公會理事長林朋助、潮州鎮長參選人洪明江等各界代表，都肯定梁育慈是最好的屏東市長人選。

立法委員鍾佳濱則力薦梁育慈捨棄議員選市長，展現破釜沉舟的決心，肯定梁育慈會做事、有專業，能帶領屏東市創造新高峰。

屏東縣黨部主委羅平道為梁育慈披上綵帶。（記者葉永騫攝）

屏東各界全力支持梁育慈參選屏東市長。（記者葉永騫攝）

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