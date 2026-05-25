金溥聰稱王光慈喊退租「讓老闆回家」 蕭旭岑：一切決定跟行動都遵照醫囑

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今日召開記者會指出，去年王光慈打算將基金會辦公室租約提前解約，停車位也打算退租，當時王光慈對其他員工的用詞是「要讓老闆回家」，還有其他重話。對此，蕭旭岑今日下午受訪反駁，醫生建議馬英九不能再有公開活動，王光慈跟馬家人、基金會同仁討論到馬不能再露面這件事有錯嗎？怎麼可以一副我們要架空馬？所有的一切決定跟行動都有遵照醫囑。

金溥聰表示，王光慈於去年11月7日曾找3位同仁開會，宣佈今年5月20日就要把馬英九基金會辦公室、停車場的租約提前解約，在場的同仁作證，當時王光慈的用詞是「讓老闆回家」，「其實她用詞是非常重的，我也有記錄，但是我不願意講出來，如果馬英九看到，他會非常不舒服，他會更傷心」。

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金溥聰指出，王光慈他們規劃讓馬英九當榮譽董事長，改由薛香川接任董事長，這個規劃從來沒有跟馬總統提及，他們認為馬的健康應該由馬家人負責，而不是基金會。當時同仁有問到這件事情，同仁就問說那你這件事情是不是應該先跟馬家人商量呢？王光慈的回答是：「再說」。

金溥聰強調，不可以因為馬英九身體的狀況而欺騙他、欺負他。馬英九之所以堅持要將此事移送法院追究責任，主要原因之一就是如果他當初沒有把兩個人解除職務劃清界限，他今天就已經被送回家了，因為他們到5月20日就解約了。將來基金會如果爆發任何的狀況，他們都可以用有向他報告過，但是他都忘了，把所有的責任推給馬總統，這樣的後遺症是不得不防止。

對此，蕭旭岑今日下午受訪反駁，醫生建議馬英九不能再有公開活動，王光慈跟馬家人、基金會同仁討論到馬不能再露面這件事有錯嗎？他覺得金溥聰完全不知道前因後果。有關於金指控王對馬避不見面，事實上是王身心受創，這部分我們不忍心講。

蕭旭岑說，他要譴責金溥聰不應該用馬英九的健康狀況，將馬不知道的事情任意去擴大攻擊，馬家人已經提出輔助宣告，代表馬總統真的要退休、休息了，辦公室基金會怎麼處理，這本來就是要對社會負責的事情，怎麼可以一副我們要架空馬？所有的一切決定跟行動都有遵照醫囑。

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