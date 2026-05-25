加拿大資安單位與台灣合作 何曼麗：盼能協助地方選舉

行政院長卓榮泰接見加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰今日下午於行政院接見加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗一行。卓揆強調，期盼雙方能盡速簽訂貿易合作架構的協議，開拓更多商機；何曼麗則說，加拿大資安單位加強與貴國合作，防止境外不實訊息和資安的處理，在台灣地方選舉方面，希望能夠有所協助。

卓榮泰致詞表示，台灣與貴國的雙邊關係，近年來在各領域都持續深化，無論是教育、人員交流、產業合作，以及各地方層級交流方面，都累積了相當成果。

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卓榮泰指出，台加貿易的結構高度依賴，因為我們有共同的民主、人權及多元化、法治和基本價值，去年台灣經濟成長率比較高，我們一直希望在國內跟所有國人共享。在國際上，能夠跟理念相近的國家進行更多元化的交流，雙方建立更多共享的價值，這樣經濟才能真正有交流和韌性，一起發展與協助，所以我們誠摯希望台灣與加拿大共同努力。

卓榮泰：期待雙方簽訂貿易協議、開拓更多商機

卓榮泰強調，2023年台加簽署投資促進保障協議，促進我國對於加拿大蒙特婁電子公司的一個併購案，台灣科技業向外佈局全球，充分展現與世界各國合作的模式，我們更期盼雙方能盡速簽訂貿易合作架構的協議，開拓更多商機。

卓榮泰談及，加拿大軍艦多次航行台海，在國際海域適用國際法，行使國際自由航行權利，而且多次透過雙邊各種場域，與友盟發布共同聲明，傳達維護台海和平穩定現狀的決心，讓印太地區的自由開放得到更多的支持和維護，對此他要表達深摯的感謝。

卓榮泰進一步說，在關鍵技術和合作方面，我們希望更加強各種合作的契機，譬如結合台灣半導體的優勢，跟加拿大AI研發的實力，共同加速發展AI產業應用及經營生態系。在供應鏈合作架構下，能更穩定半導體所需的各種關鍵資源，並結合加拿大首份的國防工業戰略，包括有無人機供應鏈在內，各種國防工業上雙方可以務實合作。

卓榮泰指出，今年是加拿大駐台北貿易辦公室設立40週年，過去雙方累積了豐碩的共同成果，期盼未來能夠繼續加深合作，持續深化雙邊的夥伴關係，促進未來全方位、各方面的各種交流。

何曼麗則表示，台灣和加拿大關係持續深化，加拿大眾議院議員上週才訪問台灣，也見到了賴總統，這代表著台加關係的深化。加拿大一直關注印太地區的發展，雙方的交流能夠加深彼此的了解，希望台加之間持續更多交流。

何曼麗提及，今年是加拿大駐台辦事處設立40週年，駐處持續擴大業務，與台灣的關係持續成長，也持續深化與民間的關係，增進社會、文化、產業等各層面的關係，而且加拿大也是台灣留學生前五大的主要目的地之一。

何曼麗也說，請容她談談近年台加合作成果，有海事安全及海洋方面相關合作，也有國會議員訪台，接下來7月在渥太華會連續第五年舉辦安全磋商會議。卓院長剛提到加拿大的戰艦有經過台灣海峽，因為和夥伴美國一樣，這是加拿大固定會做的事情。

何曼麗強調，在資安方面，2024年起加拿大有派相關官員進駐在駐台辦事處，並加強加拿大資安單位與貴國的合作，以及加速反應防止境外不實訊息和資安的處理，接下來台灣地方選舉方面，希望能夠有所協助。

何曼麗表示，未來幾年在能源、農業、IT、半導體、太空、航空等各領域，我們都會特別關注，也會進行金融方面的合作，加拿大也將投資400萬元跟工研院合作，以後也會有30家加國公司加入，這將是有史以來最大的。

何曼麗說，加拿大資安單位加強與台灣合作，防止境外不實訊息和資安的處理，在台灣地方選舉方面，希望能夠有所協助。（記者田裕華攝）

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