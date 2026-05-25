川賴若通電話 盧秀燕：會建議總統反映台灣會成為區域和平守護者

市議員林昊佑詢問市長盧秀燕，若賴清德跟川普通電話，會給總統什麼建議。（記者蘇金鳳攝）

國人都期待美國總統川普跟總統賴清德通電話，中市議員林昊佑今天表示，若一旦通電話成功，會建議總統跟川普如何反映台灣多元聲音？盧秀燕表示，要跟川普反映，台灣會成為區域和平的守護者，不會成為麻煩製造者，其次就是「美國應該重視台灣」，台美應該更緊密的結合。

中市議員林昊佑今天在市議會指出，若川賴得以通話，盧秀燕會給賴清德什麼建議？盧秀燕表示，美中都非常重視區域的安全區域安全及穩定，所以台灣一定要向各方表示，台灣除了與鄰為善，台灣會成為區域和平的守護者，不會成為麻煩製造者。

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盧秀燕表示，有些外國友人，認為台灣是麻煩製造者，因此台灣怎麼樣把握機會表示，台灣對於台海的穩定，對於亞太地區的穩定極為非常重視，而且會努力維護台海地區的和平穩定，這個非常重要，台灣不是麻煩製造者，所以這個非常重要的。

其次要提到台灣處境為難，盧秀燕指出，台灣因為面臨外在的挑戰，也因此希望跟美國有盟友的關係，是為了美國的利益也是為了台灣的利益，雙方應該更緊密的合作，把餅做大，互相幫忙。

盧秀燕強調，因此，「美國應該重視台灣」，台灣願意扮演我們和平關係的角色，但是也希望彼此盟友關係能夠堅定，不只是為台灣，也為了美國利益；一定要強調「彼此合作的必要性、重要性」，跟美國之間的關係才不會去斷絕或被邊緣化。

她表示，簡單的說，建議要向川普反映，台灣願意成為和平地區區域和平的穩定者，不會成為麻煩製造者，第二件事情是如果亞太地區、東亞地區、兩岸要和平穩定的話，台灣跟美國盟友的關係要建立，跟中國之間也要釋出善意，只有跟周邊與鄰為善，那台灣才能安全，跟大家交朋友，為的是台灣人民的安全，。

台中市長盧秀燕表示，若川賴通電話，會給2項建議。（記者蘇金鳳攝）

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