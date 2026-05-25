預算爭議未影響台船徵才 潛艦國造人才亟急

台船承擔國艦國造重責，需才孔急。（記者洪臣宏攝）

儘管國民黨立委馬文君提案刪除無人載具預算，並凍結潛艦後續艦經費，台船今（25）日仍公告將招募283生力軍，起薪最高5萬5千元，台船表示，今年度因應潛艦、國艦國造、商船等「三大生產線」量能滿載，繼去年底大舉招募229名新進人員後，今年度必須再度強勢招考。

國民黨立委馬文君提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算，但不影響台船招募新血規劃。台船指出，近三千名員工中有八百餘位直接參與IDS潛艦國造計畫，需才亟急。

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台船表示，本次招考將延攬工管類菁英共99名，包含造船、輪機、電機、機械、軟體開發、專案工程及各類管理人才。具備相關全職工作經驗工程師，進用起薪最高可達55000元，並將依據工作績效考核以逐年調薪。

另外，釋出技術類職缺共184名。招募重點鎖定具備專業技能與證照的鉗工、電工、電子工、起重工，以及繪圖工等技術人才，並大量招募冷作工與電銲工人員，此二類別者不需具備證照，凡錄取者將安排基礎與生產實習訓練。

甄試報名自即日起至6月17日（三）14:00 止，筆試日期為7月18日。詳細招考職類、資格條件及薪資待遇等，請詳閱甄試簡章及台船官網訊息。

台船研發的軍用級無人船奮進魔鬼魚號。（記者洪臣宏攝）

海鯤號持續推近海測進程，不受政治紛擾影響。（記者李惠洲攝）

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