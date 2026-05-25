蘇巧慧萬里參與遶境再提「新皇冠海岸」政見 盼帶動北海岸觀光

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（25日）到萬里昭靈宮參拜祈福，與地方信眾合影留念。（蘇巧慧競選團隊提供）

民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今（25）日一早先後前往萬里昭靈宮、漁澳順天宮、萬里龜吼保民宮，與眾人一同團拜祈福、參與遶境，祈求地方風調雨順、四時平安。蘇巧慧說，她非常重視萬里的地方發展及交通建設，她和新北市議員張錦豪、周雅玲，以及議員參選人蔡美華，一起在中央、地方爭取「台62線延伸至萬里、金山」工程計劃，同時她也再次提出「新皇冠海岸」觀光政見，期盼帶動北海岸觀光發展。民眾看到蘇巧慧紛紛比讚為她加油，更熱情高喊「未來市長好！」氣氛相當熱烈。

蘇巧慧說，萬里不僅有全國唯一「水裡來、火裡去」的「野柳神明淨港文化祭」，還有全台最大、破萬坪面積的「高家繡球花田」，更有豐富的沿海資源，未來她期盼透過「新皇冠海岸」計畫，串連新北沿海、山、港、鐵路的資源，將北海岸串成最美的觀光路線，讓更多人看見萬里的美。

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蘇巧慧表示，她將針對新北28個漁港進行總體檢，檢視現有的漁港設施和美學營造，同時讓在地漁會參與觀光經濟，並在漁獲量高或遊客多的地方設置「漁港服務站」，提供漁民或來訪遊客室內的休憩聯誼空間，打造「討海人安心打拚，外地人開心觀光」的漁港環境。

蘇巧慧指出，除了漁港總體檢，她還要做到「建設路廊」，全力打通關鍵交通動脈，推動台62線延伸至萬里、金山，讓在地民眾回家的路更順暢，也讓外地遊客旅遊更便利；同時，打造全運具友善的交通路網，包括在北海岸重要節點設置「複合式公路休息站」，作為北海岸觀光的入口網站，她也在總質詢時建議交通部研擬設置「智慧駐車間」，參考各國經驗，每5公里設置自行車休憩設施。希望讓民眾不論是開車、騎車、自行車甚至是步行，都能欣賞北海岸的美麗風光。

蘇巧慧進一步補充，她會推動「活化場館」，活用現有北海岸的場館，打造具有在地特色的複合式空間，為地方再造觀光商機。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（25日）陪同萬里龜吼保民宮神轎遶境，祈求合境平安。（蘇巧慧競選團隊提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（25日）到萬里昭靈宮參拜祈福。（蘇巧慧競選團隊提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（25日）到萬里龜吼保民宮參拜，與地方信眾合影。（蘇巧慧競選團隊提供）

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