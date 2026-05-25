馬辦硬碟翻出蕭旭岑「捧錢照」！他傻眼：像怪盜基德犯罪預告

馬英九今日委任前國安會秘書長金溥聰、馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所台北所所長周志誠等人召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證。（記者王藝菘攝）

馬英九基金會今（25）日舉行記者會，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰指控，基金會前執行長蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但從前執行長王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭旭岑親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育直言，這些藏在硬碟裡的鐵證，簡直就像是「怪盜基德的犯罪預告」，心態令人匪夷所思。

張育萌根據記者會的爆料在臉書發文指出，首先，從去年12月到今年1月期間，基金會前執行長王光慈總共拿了120萬元現金交給同仁保管，並明言「是蕭旭岑交給我的」。由於金額龐大且來路不明，經辦同仁因害怕承擔法律責任，私下拍照存證。

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更驚人的是，今年2月10日馬英九基金會舉辦尾牙，身為董事長的馬英九不僅未受邀，更是從頭到尾被蒙在鼓裡。當天上午，王光慈在蕭旭岑在場的情況下，大舉發放總額高達146萬元的「年終獎金」與「績效獎金」。

王光慈甚至在現場大剌剌地提醒員工，這筆錢來自「台商捐款」，所以「不用繳稅」。金溥聰嚴正指控，基金會過往全用轉帳，唯獨今年改發放現金，總額約170萬至200萬元，且事後會計師查帳確認「完全沒有入帳」。

然而，最致命的證據是從王光慈被查扣的硬碟中，發現了一張2023年拍下的驚人照片。照片中，一再對外聲稱自己不碰財務的蕭旭岑，正與廈門市台商協會會長、台企聯常務副會長韓螢煥同框。

張育萌強調，韓螢煥在台商界與對岸政商關係中是極具份量的代表，而這張照片不只是單純合照，而是兩人雙手捧著大把現金，會計師同樣沒有找到這筆錢的記帳。金溥聰在記者會上兩度怒批：「我不知道他們要怎麼解釋這張照片。」而記者會一結束，《聯合報》立刻訪到韓螢煥，當被問及這張捧錢合照與金溥聰的指控時，韓螢煥說了兩次「我不知道」。

張育萌認為，如果金溥聰說的是真的，員工因為收到來路不明的鉅款而膽戰心驚拍照自保，完全符合常理。但令人百思不得其解的是，蕭旭岑一邊收受具備強烈統戰背景台商的現金，居然還好意思「當場合照留念」，這無異於是在留下犯罪證據。

張育萌直言，王光慈離職時，竟然沒有想過要將硬碟裡這些足以動搖基金會根本的「捧錢照」、「現金照」刪除或帶走，大剌剌地留在那裡被會計師與金溥聰翻出，實在令人匪夷所思。

貼文曝光後網友紛紛留言回應，「竟然拍出這種車手跟8+9最愛的鈔票照」、「清清白白！」、「通敵賣國值得紀念的一刻這樣」、「拿錢沒入帳然後發給員工，有種拖大家一起下水暗槓錢下來的感覺」、「尾牙沒請董事長會不會太扯」、「不用踩飛輪，輕輕鬆鬆拿」。

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