打造北海岸美麗商機！ 蘇巧慧衝萬里遶境提「新皇冠海岸」觀光計畫

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間扶轎）今早到萬里參與遶境，祈求地方風調雨順。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早先後前往萬里昭靈宮、漁澳順天宮、萬里龜吼保民宮，與眾人團拜祈福、參與遶境，祈求地方風調雨順、四時平安，她也再次提出「新皇冠海岸」觀光政見，期盼帶動北海岸觀光發展，讓更多人看見萬里的美。

蘇巧慧今與民進黨新北市議員周雅玲、市議員參選人蔡美華出席萬里昭靈宮團拜儀式，早上行程有眾多民眾看到蘇巧慧便高喊「未來市長好！」並比讚為她加油，蘇巧慧說，她非常重視萬里的地方發展及交通建設，她和在地的民進黨新北市議員張錦豪、周雅玲，以及蔡美華，一起在中央、地方爭取「台62線延伸至萬里、金山」工程計劃。

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蘇巧慧說，萬里不僅有全國唯一「水裡來、火裡去」的「野柳神明淨港文化祭」，還有全台最大、破萬坪面積的「高家繡球花田」，更有豐富的沿海資源。她將針對新北28個漁港進行總體檢，檢視現有的漁港設施和美學營造，同時讓在地漁會參與觀光經濟，並在漁獲量高或遊客多的地方設置「漁港服務站」，提供漁民或來訪遊客室內的休憩聯誼空間，讓「討海人安心打拚，外地人開心觀光」。

她指出，她還要做到「建設路廊」，全力打通關鍵交通動脈，推動台62線延伸至萬里、金山，讓在地民眾回家的路更順暢，也讓外地遊客旅遊更便利，同時打造全運具友善的交通路網，包括在北海岸重要節點設置「複合式公路休息站」，作為北海岸觀光的入口網站。

蘇巧慧說，她也在總質詢時建議交通部研擬設置「智慧駐車間」，參考各國經驗，每5公里設置自行車休憩設施，讓民眾以各種方式欣賞北海岸風光，她也會推動「活化場館」，活用現有北海岸的場館，打造具有在地特色的複合式空間，為地方再造觀光商機。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右3）今早到萬里與眾人團拜祈福。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧再次提出「新皇冠海岸」觀光政見，盼帶動北海岸觀光發展，讓更多人看見萬里的美。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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