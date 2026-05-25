輝達星群專案將啟動 都發局：尚未送都審、專案小組協助設計合法

台北市議員陳賢蔚在議會質詢關心輝達進駐北士科的進度；左為都發局長簡瑟芳。（圖擷取自台北市議會直播網站）

輝達（NVIDIA）今（25）日上午正式發出通知，為慶祝台灣NVIDIA Constellation（星群）專案正式啟動，將於27日（本週三）上午在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會，台北市長蔣萬安預料也將出席。台北市議員陳賢蔚今在議會質詢關心輝達進駐北士科的進度及法令相關問題，都發局長簡瑟芳表示，市府專案小組跟建築師、規劃單位保持密切聯繫，有法規的問題都會立即協助做設計面的調整。

陳賢蔚今天指出，T17、T18即將有第2次的開工動土儀式，但氣氛背景與上一次新光為了跟市府打仗，弄了一個假開工截然不同；地方很開心也很關心進度，之前曾擔心新建造型不符合綠容率、無法設置光電板等，現在距離申請建照到實質動工，還有哪些步驟跟程序？專案小組協助的如何？

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建管處長虞積學說明，輝達總部的建照還沒掛號申請；申請建照前要先將申請案送都市設計審議委員會審議，目前未送審。完成都市設計審議後，再到建管處掛號申請建照執照，才能依建築法規定申報開工，才能做建築工程的實際開工行為。

簡瑟芳說，從已曝光的訊息看來，輝達並不是要動工。目前進度尚未送都市設計審議。而在實質進度有關都市計畫的部分，因為造型的緣故，涉及一些北士科牆面線的規定、建蔽率的放寬、綠容率協助不受綠化實施規則的限制，都有在幫輝達協助排除，但實質的內容要到都審去討論跟決定。

簡瑟芳強調，建築師在設計過程都有跟專案小組互動，專案小組就以上相關問題都有給予建議，一直有跟規劃單位保持密切聯繫，有法規的問題都會立即協助做設計面的調整。

陳賢蔚表示，輝達要在T17、T18基地上舉行員工大會，甚至準備要開工，展現集團要進駐北市科非常積極的態度跟企圖，市府必須積極的全力、主動的協助，把法規面向釐清，讓輝達趕快進場施作，才是全民的期待。

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