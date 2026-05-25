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    首頁 > 政治

    藍酸賴清德本命區「漏氣連連」 林志展：將促進黨內團結

    2026/05/25 14:19 記者王姝琇／台南報導
    民進黨南市黨部主委改選由副議長林志展（圖）以38票險勝立委郭國文。（記者王姝琇攝）

    民進黨南市黨部主委改選由副議長林志展（圖）以38票險勝立委郭國文。（記者王姝琇攝）

    民進黨南市黨部主委改選由副議長林志展以38票險勝立委郭國文，被外界認為是「賴系內戰」。議會國民黨團發言人蔡育輝今天諷刺，總統賴清德支持的林俊憲、郭國文都落敗，在本命區漏氣連連，是因失掉民心，民意反彈的結果。林志展今受訪表示，自己當選不僅不會影響賴清德總統在台南的威信，反而將成為黨內團結的最強助力。

    蔡育輝批評，賴清德口中喊著民主，在地方卻顯得言行不一，企圖以權力干預民主機制，先後在民進黨台南市長初選、市黨部主委選舉中力挺特定人選，卻未獲得壓倒性支持，甚至「漏氣」落敗，不僅引發基層反彈，更顯示出民心正在流失。

    面對外界對黨內競爭可能引發裂痕，林志展認為，此次市黨部主委選戰對賴清德總統的政治威信不會有影響，反而對賴來說是好的，讓民進黨更加團結，民進黨本來就是競爭完就會團結的政黨，大家共同為台灣、為台南打拚。他強調，本身就是支持賴清德總統（賴系），只是我認為有辦法整合各派系，（參選）對民進黨是最大的幫助，這是我的堅持。

    林志展提到，市黨部核心價值在於「落實共治」，讓所有支持民進黨的黨員都能對黨部有信心，包括市黨部人事布局，秉持公開、透明、公正原則，針對即將到來的2026年市長、議員及里長選舉，黨部也將儘速啟動輔選與協調機制，包括規畫參選人與市長參選人合體拍照及相關文宣活動等，力求在地方選舉中達成「市長勝選、議員全壘打、里長大獲全勝」目標。

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