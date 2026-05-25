嫌馬英九「亂鬧」？ 李艷秋稱鄭麗文「輕蔑又輕浮」無最大黨主席格局

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事擴大，資深媒體人李艷秋指出，事發至今，風向已嚴重偏離是否侵吞捐款問題，強調馬英九有沒有生病和蕭、王二人有沒有財務問題是兩碼事；她也提到國民黨的反應「讓人感慨」，直指黨主席鄭麗文「輕蔑又輕浮」，不適合最大黨主席格局。

李艷秋昨（24）日在臉書發文稱，整起事件在蕭旭岑第一時間稱馬前總統忘了很多事開始，風向就被導向馬英九健康問題；而「家屬的作為，等同對蕭旭岑的平反，也證實馬對蕭提出不實的指控。」

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李艷秋拋出5點感慨，指馬英九如今拚命證明自己沒有失智，家人卻拚命證實他有病。這「等同宣告馬英九自此以後，就是個失智病人，大家不要在意，也不要相信他的言行。難道家人之間沒有緩和一點的作法，ㄧ定要搞到讓法院宣告馬英九失智嗎？」

她還驚訝馬英九不知親人發公開信，顯示親人間已不再溝通，「很難想像曾經的第一家庭，會在這樣難堪的情況下，讓國人看到他們的家況。」

李艷秋也將砲火對準國民黨中央，她揭露黨主席鄭麗文在內部訓練中，直言馬英九身體狀況很差，要求馬家人把他帶回家，不要再上新聞了。李艷秋痛批，可以理解蕭旭岑是鄭麗文與對岸溝通的重臣，不希望馬英九傷害到自己的愛將，「但是叫馬家人帶馬回家，下ㄧ句沒説出口的就是『不要讓他亂鬧啦！』這樣的口氣輕蔑又輕浮，不適合一個最大黨主席的格局」。

針對蕭旭岑到底有沒有捲入財務問題，李艷秋狠酸，看鄭麗文偏袒的態度，民眾應該也不會從她這裡得到答案。曾照顧失智家人12年的李艷秋呼籲，遇此情況需要的是體諒與寬厚，但她也「無聊提醒一句」，既然馬英九如此在意清廉，就應該給他真相，「他有沒有生病」和「蕭王二人有沒有財務問題」，是兩碼事。

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