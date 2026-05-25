台南爆「單人檢舉逾萬件」成案率低 民代促中央修法

台南市議員余柷青質詢爆「單人檢舉逾萬件」但成案率低，盼促中央修法。（記者王姝琇攝）

檢舉達人議題持續引發討論，南市議員余柷青今在議會質詢指出，單一民眾檢舉交通違規爆量，不成案比例卻達2至3成，造成警察業務量大增，要求警察局向中央建議修法因應。警察局長林國清說，將適時向中央主管機關反映。

余柷青提到，2024年單一檢舉人檢舉件數高達1萬0907件，其中約3成未成案；去年也有民眾單人檢舉近9千件，約2成不成案；大量且品質不一的檢舉照片與影片，迫使基層員警須花費大量時間與精力在螢幕前逐一核對，導致警力疲於奔命，交通檢舉初衷是為了交通安全，但「量大、成案率不一」已經化為民怨，「不是反對交通檢舉，但應更有效率。」

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針對此現象，余柷青要求，警察局應向中央建議修法限制「異常海量檢舉」；第二，導入AI系統初步篩選重複及不合規案件；第三，建立警力處理分級制度，優先處理交通事故；第四，將相關地方觀察與建議帶往中央，從源頭優化檢舉制度。

林國清說，民眾大量檢舉交通違規確實會影響警力調度，目前民眾可檢舉之交通違規項目，係依中央法規明定辦理，現行可受理檢舉項目共計51項，而至於外界關心是否能進一步限縮檢舉項目或次數，仍須由中央主管機關交通部修正相關法令後，地方警察機關方能配合執行。

因此，在相關法規尚未修正前，警局尚須依現行規定辦理，將透過持續蒐整基層執法實務與社會意見，行文向中央主管機關反映，建請中央研議修正相關法規，在兼顧交通安全、民眾權益及執法量能下，建立更符合實務需求的交通檢舉制度。

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