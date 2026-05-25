川賴通話沒下文？ 林佳龍：未進入雙邊磋商階段

立法院外交及國防委員會25日邀請外交部部長林佳龍（見圖）、國家安全局局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請大陸委員會列席，並備質詢。（記者廖振輝攝）

美國總統川普日前在川習會後對外透露，將與總統賴清德通話，但外媒近日引述消息人士指出，美國尚未就兩國總統會談制定計劃。對此，外交部長林佳龍今（25）日證實表示，川賴通話並未進入雙邊磋商階段規劃細節。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍、國家安全局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請陸委會列席，並備質詢。多名立委質詢關切川賴通話與川習會後台美關係。

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對於川賴通話，林佳龍表示，他們正面看待，並做好準備，川普說可以打電話任何人，也包括賴總統，「因為川普總統的風格你也知道，他都是直接進行高層直接的溝通」；國安局長蔡明彥也說，台美溝通管道多元，直接對話不是壞事。

林佳龍表示，川習會內容在外交部預測範圍內，會前、會中、會後美方都與我方保持溝通，一再確定美國對台政策不變，台海和穩、維持現狀符合美台利益。他認為，美國企圖管理習近平，表面上是元首外交，事實上，美國站在自己的國家利益，在如何確保台灣有自我防衛能力、做好責任分擔，落實美國印太戰略方面，台美的立場、利益一致。

美中建立「建設性戰略穩定關係」 林佳龍：是要用建設性方法穩定「麻煩製造者」中國

針對美國白宮公布事實清單指出，美中應建立「建設性戰略穩定關係」，林佳龍認為，所謂美中戰略穩定關係，是要穩定中國這個不穩定因素，但美中仍是戰略競爭關係，且中國是步步進逼的威脅。所謂穩定美中關係不是要建立建設性戰略關係，而是要用建設性方法，來穩定中國這個要改變現狀的麻煩製造者。他也強調，台海的和平穩定很重要，不要讓中共找到藉口以武力改變現狀，因此和平要靠實力，而實力必須靠嚇阻，嚇阻必須要打敗中共威權擴張。

林佳龍表示，元首外交總是要禮尚往來，且有面子問題、各取所需，看這件事情不能「見樹不見林」，要了解大的格局，台美關係建立在台灣關係法、六項保證等制度性基礎上，以及美國行政部門、國會跨黨派支持，要關心但不用過度擔心。

針對美國對台軍售，林佳龍表示，美國對台軍售以台灣關係法為基礎，而台灣關係法的基礎是以和平手段解決爭議，要維持台海和平是要維持現狀，但現狀現在被中共武力、脅迫破壞，所以大家必須來共同管理中國。

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