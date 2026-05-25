金溥聰：蕭旭岑、王光慈瞞騙馬英九 什麼事情都稱馬忘了

前國安會秘書長金溥聰今在記者會表示，前總統馬英九自己也承認短期記憶很差，但他對於是否貪瀆與清廉，還沒有不清楚到那個程度。（記者王藝菘攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今表示，蕭、王兩人許多赴中行程都未讓馬英九知道，例如，蕭旭岑有次要去山東，但前一天才和馬英九報告；王光慈私下以基金會經費購置機票參加國共論壇，兩人還向其他基金會員工表示，「馬英九看了新聞問起，就跟他說，有跟他報告過，是他忘了」；員工不忍心馬英九被唬弄，才揭露此事。

「我們都是被動不想把事情擴大 但蕭王一再相逼」

金溥聰強調，蕭旭岑在媒體上公開講了7次，什麼事都說馬英九忘記了，馬英九自己也承認短期記憶很差，但他對於是否貪瀆與清廉，還沒有不清楚到那個程度。一開始原本是想低調整頓基金會內部的財政紀律，但蕭旭岑在外的片面之詞造成外人介入，王光慈也不出面、私下放話，「我們都是被動不想把事情擴大，但他們一再相逼」。

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「要讓老闆回家」 金溥聰：王光慈原規劃由薛香川接任董事長

金溥聰指出，去年王光慈打算將基金會辦公室租約提前解約，停車位也打算退租，當時王光慈對其他員工的用詞，是要讓老闆回家，還有其他重話。他們規劃讓馬英九當榮譽董事長，改由薛香川接任董事長，他們認為馬的健康應該由家人負責，而不是基金會。

金溥聰表示，如果馬英九沒有解除蕭、王的職務、劃清界線，今天馬英九就被送回家了，將來都可以用馬英九都忘了來推卸責任，這樣的後遺症是必須阻止的。

金溥聰強調，馬英九一直堅持的清廉原則，必須尊重，即使他身體有狀況，他的意識非常清醒，每次講到蕭、王他就眼眶泛紅、泛淚。馬自承身體有退化、會健忘，但他們一直以馬英九的健康問題為訴求主軸，因此才決定出來說明，讓證據說話，「今天不出來說明，未來幾天的報導很難想像會是什麼樣的情形」。

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