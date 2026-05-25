棒球教練涉性侵43學童、監院糾正中市教局 議員要局長下台、盧緩頰

台中市長盧秀燕稱，監院糾正是機關，不是局長個人，更重要的是做壞事的人付出代價，不是其他人代為受過。（記者黃旭磊攝）

台中市松姓棒球教練涉性侵43名學童，監察院於22日糾正校方及台中市教育局，認為校方未察覺教練猥褻前科、教育局監督不周，處置顯有怠失，對此，民眾黨台中市議員江和樹今天在議會，要求教育局長蔣偉民下台，台中市長盧秀燕答詢稱，這次監院糾正是機關，不是局長個人，更重要的是做壞事的人付出代價，不是其他人代為受過。

台中市社會局公布及檢警調查結果顯示，松志彬自2018年10月起擔任國小棒球隊教練，惡行持續至2024年間，涉嫌對多名未成年球員進行強制性交、強制猥褻，並利用手機拍攝未滿14歲少年之性影像，法院裁定羈押禁見至今。

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江和樹質詢蔣偉民說，監察院發文糾正教育局，從43個家長角度來看有辦法原諒教育局嗎？蔣偉民說，他接任局長後就開始調查處分，有補救比沒補救好，也將全市現在所有教練都查過嗎，身為局長不是完全沒責任，也將（請辭）簽呈送給市長。

盧秀燕說，在這段調查時間內，台中市府包括教育局讓做壞事的人付出代價，而不是其他的人代為付出代價，壞人已經繩之以法吃牢飯，當初疏忽學校單位校長要下台，校長負責實際場域不查證需付出代價。

盧秀燕強調，這名教練有良民證，有性侵過去（案底）還可以塗銷拿到良民證，這方面要改革讓壞人付出代價，要改革，盧秀燕並在質詢結束後，由教育局長蔣偉民轉述稱，監察院糾正案沒有詳細提出家長及孩子的苦跟侵害，也沒提到良民證問題，她感到不滿意。

民眾黨台中市議員江和樹（圖），針對台中市松姓棒球教練涉性侵學童要求教育局長蔣偉民下台負責。（記者黃旭磊攝）

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