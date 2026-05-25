預言沈伯洋得票四成起跳卻被網紅酸「太誇張」 黃暐瀚長文分析回擊

黃暐瀚日前預言沈伯洋會有40%的得票率起跳，且25席民進黨市議員「很有可能全部都上壘」。而黃的預言被網紅「cheap」質疑「太誇張了」。對此，黃暐瀚今在臉書發長文分析回應。（資料照）

資深媒體人黃暐瀚日前在政論節目表示，他認為沈伯洋會有40%的得票率起跳，且25席民進黨市議員「很有可能全部都上壘」。而黃暐瀚的「預言」一出，卻被網紅「cheap」質疑「太誇張了」。對此，黃暐瀚今（25）在臉書發長文分析，強調藍營不只對沈伯洋過分輕蔑，如果連「基本盤40％，總得票50萬」的常識都沒有，後續如何還很難說。

黃暐瀚表示，有網紅質疑「怎麼可能？」，他就要對此來說明一下「為什麼有可能」，並從「40%」、「50萬票」、「議員全壘打」等指標逐一分析。黃暐瀚指出，過去台北市藍綠一對一，只有2002年李應元「唯一一次」，得票率不到40％；1998「扁馬對決」，陳水扁拿45.91%（68萬8千票）；2006謝郝對決，謝長廷拿40.89%（52萬5千票）；2010蘇郝對決，蘇貞昌拿43.81%（62萬8千票），民進黨在藍綠一對一的狀況下拿40%，根本不是什麼稀奇的事，「綠營在北市的基本盤就是四成上下，拿40％？很意外嗎？」

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黃暐瀚提到，以歷屆選舉來看，北市1%選舉人數大約為1萬3000人，40%得票就代表是「52萬票」。黃續指，北市過去兩次選舉「2018姚文智，17.28%，24萬票，議員18席」、「2022陳時中，31.93%，43萬票，議員21席」，2022的議員總得票是42萬票，還比陳時中市長票數43萬少了1萬，拿42萬的時候，都已經選上21席議員了，這次因為一對一，很可能會拿50萬票的民進黨，你說拿25席「太誇張」？

黃暐瀚分析，民進黨在台北市今年的議員提名非常保守，只有港湖、中正萬華、大安文山，各多提了1席，如果沈伯洋真的拿40%，代表蔣萬安還有50幾趴，勝選者還是蔣萬安，黃暐瀚質疑：「這樣的預測，很誇張嗎？」

黃暐瀚強調：「要了解一件事，得從事實基礎開始，不是張口就噴，隨便說如果民進黨提沈伯洋，小雞會被害死、蘇巧慧會嚇死、北台灣全都會死。結果呢？現在議員們有躲著puma嗎？沒有。不但沒有，還到處黏著著、掛海報、拍合照。」

至於為何會有這種現象，黃暐瀚直言：「因為從一開始藍營以及部分評論員就不認真做功課，不願了解北市情況，光靠部分媒體的『錯誤印象』，認為沈伯洋如何如何？」他舉例：「這就像打藍球遇到Curry，竟不知道他專投三分？還傻傻等在籃下想要蓋火鍋一樣。」

最後黃暐瀚也說，藍營不只對沈伯洋過分輕蔑，若連「基本盤40％，總得票50萬」的常識都沒有，後續半年會怎麼樣？還很難說。

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