顏慶章：反對台獨，豈非毒台乎？

我國首任駐WTO大使顏慶章。（資料照）

我國首任駐WTO大使顏慶章指出，台灣倘非主權國家，何來有定期選舉總統、立法委員、以及各層級地方政府首長與議員的制度？對所有反對台獨者，他認為若形容爲屈從中共霸凌的軟骨病症，也不是過度的解讀。

以下為顏慶章針對近日川習會引發的台獨爭議，為文如下：

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最近一段時間，台灣若干在野黨高層及社會人士，目睹中共趁「川習會」遊說反對台灣獨立主張，而川普似乎保持策略性模糊態度。受到如此現象的鼓舞，赫然猛烈批判台灣獨立的論述，一時持續封殺國防預算、喊著台灣人就是堂堂正正中國人等，正扮演起大義凜然的主流民意！

本人於2005年5月，卸任公職已逾20年，但一向以嚴謹學術人士自居，心中沒有藍綠，唯有台灣主體價值的堅持。這份堅持並非來自童騃似的天真，當外在環境產生改變，即秉持理性思維與邏輯辨正的判斷。此外，長年鑽研國際法學，乃能從國際恆定或更迭的視野，明確指出台灣於十字路口的應有抉擇。

本人必須指出，倘若不諳「國家權利與義務公約」（ Convention on Rights and Duties of States ）者，是不具備起碼知識水平，來討論或評斷台灣「國家」的屬性！這個公約簽署於1933年12月26日，早被國際社會公認屬「習慣國際法」（ customary international law ）本質。亦即經由國家間長期的實踐與通例，已由各國接受並形成法律的確信。換言之，習慣國際法是國際社會應予遵守的法律，它被廣泛接受並演進為不可損抑的規範。習慣國際法不成文的外觀，有時會藉由「法典化」（ codification ）過程，使其內涵愈臻明確。1933年這項公約，係習慣國際予以法典化適例之一！其中所宣示的規範，早已是國際社會共同接受的法律，無待乎特定國家的批准加入，或該國家誕生在這項公約簽署之前或之後！

該公約第一條宣示，作為國家應具備資格有四：常住人口（ a permanent population ）、確定領土 （ a defined territory ）、政府（government ）與其他國家建立關係能力 （capacity to enter into relations with the other states ）。準此，逾70年無可否認的事實，台灣擁有增長至2300萬常住人口、3萬6千平方公里確定領土、一個被國際讚譽民主燈塔政府、以及與其他國家建立密切關係諸多事證。台灣充分具備該公約資格的國家，堪稱是「不言自明」（ self-explanatory ）的答案！

吾人可再列擧該公約其他條文，綴飾台灣作為國家顛撲不破的真理。第三條：「國家政治的存在，係獨立於其他國家的承認。即使在獲得承認之前，國家有權利捍衛其尊嚴及獨立⋯⋯」（ The political existence of the state is independent of recognition by the other states. Even before recognition the state has the right to defend its integrity and independence, ⋯ ）； 第六條：「一國之承認，僅代表著承認另一國人格及國際法規定之一切權利與義務，承認係無條件且不可撤銷。」（ The regonition of a state merely signifies that state which recognizes it accepts the personailty of the other with all the rights and duties determined by international law. Recognition is unconditional and irrevocable. ）; 第八條：「任何國家均無權干涉他國之內政或對外事務。」（ No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another. ）。

1950年1月6日，即刻表達法律上承認中華人民共和國的英國。2023年8月30日，英國議會下議院「外交事務特別委員會」（ Foreign Affairs Select Committee ）主席卡恩斯（ Alicia Kearns ），宣布她所撰寫的報告。稱：「台灣已是個獨立國家，名稱為中華民國」（ Taiwan is already an independent coury, under the name Republic of China. ）並敍述理由為：「台灣擁有作爲國家的所有條件，包括常住人口、明確領土、政府以及與其他國家建立關係的能力。」（ Taiwan possesses all the qualifications for statehood, including a permanent population, a defined territory, government, and the capacity to enter into relations with other states. ）這份報告雖指出台灣：「只是欠缺國際更多的承認」（ it is only lacking greater international recognition ），但完全無礙於台灣具備「國家」（ statehood ）的所有條件！

綜合上述1933年公約的垂範，加上專精國際關係又頗謹小慎微的英國，國會下議院的重磅報告，充分認定台灣是無可爭議國家的結論。而作為國家的必然要素，就是獨立於任何其他國家的干涉。則賴總統一以貫之的論述，包括：與中國互不隸屬、台灣前途必須由台灣2300萬人民自我決定、以及靠實力的和平才是真和平等宣示。係屬奉行憲法第48條總統就職誓詞：「 ⋯ 保衞國家，無負國民付託⋯」的由衷講話而已！

至於所有反對台獨者，倘形容爲屈從中共霸凌的軟骨病症，並非過度的解讀！試問台灣倘非主權國家，何來有定期選舉總統、立法委員、以及各層級地方政府首長與議員的制度？美國一位教授David Enrenfled 如此敍述：「愛國主義是認同共享一塊土地、一個地方與一段歷史的人們，對該地方與彼此所負有的特殊義務。」（ Patriotism is the admission that people who share a land, a place and a history have a special obligation to that place and to each other. ）請問由衷認同這塊同居共住的2300萬人民與土地，有什麼困難之處嗎？而違逆全球民主陣營的共同認知，無視台灣與中國存在巨大差異，包括：言論自由及政治制度、私有財產權的保障；尤其中國金融體系的面臨崩潰、中央與地方財政的嚴重失控、國營殭屍事業拖跨巿場機制、社會安全體系功能盡失、失業人口徧佈城鎭及鄉村、毒害食品泛濫及水源汚染嚴重等。歷歷在目而唾手可得的資訊，硬要將台灣人民推向如此危殆或不可知的境地，是完全悖離理性思維及邏輯判斷，豈能俯仰無愧於天地嗎？

美國開國元勳之一的富蘭克林（ Benjamin Franklin ）已給我們明確答案：「捨棄基本自由用以換取些許短暫安全者，將不值得擁有自由與安全。」（ They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. ）因此，反對台獨者，豈非等同毒害台灣全體民眾乎？

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