0至18歲國家養算給你看！ 育兒家庭獲補助228萬起跳

如果平均月薪4萬元的不孕夫婦，透過人工生殖，育有一子，孩子出生後，送至準公共托嬰中心、幼兒園至就讀小學，然後到18歲，獲得政府補助總計可達275.5萬元。（路透資料照）

為解決少子化問題，賴總統上任2周年記者會，宣布推動「台灣人口對策新戰略」，並發放「0至18歲成長津貼」，每人每月5000元，官員指出，若平均月薪4萬元的不孕夫婦，透過人工生殖，育有一子，孩子出生後，送至準公共托嬰中心、幼兒園至就讀小學，然後到18歲，獲得政府補助總計可達275.5萬元，若在家照顧至就讀小學，則約為228.5萬元。

行政院預計自2027年起發放「0到18歲成長津貼」，每人每月5000元，其中0至6歲5000元由家長直接運用，6歲以後將其中半數2500元提撥至「青少年未來帳戶」，至滿18歲時可累積至少36萬元，作為其升學、就業或創業的初始資本。

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官員指出，成長津貼年齡涵蓋延伸至18歲，與北歐的瑞典在學至20歲、挪威至18歲、法國20歲以下、德奧在學或職訓延至24至25歲相近，明顯超越東亞鄰國。

官員說，成長津貼給付水準每月5000元，雖低於德國約台幣8550元、荷蘭約台幣9740至1萬3910元，但與挪威約台幣5830元相當，並高於日本約台幣2100元至3150元、韓國約台幣2300元的兒童津貼水準，以購買力觀之，屬於中高水準。

官員強調，最具國際創新意義的設計，是6至18歲將半數提撥至「青少年未來帳戶」。政策的優勢在於支援青年向上流動與機會平等，但成敗繫於撥款方式、是否配對、提領條件與投資治理等細節設計。

官員分析，如果平均月薪4萬元的夫妻，兩人透過人工生殖，育有一子，孩子出生後，由爸媽在家照顧至就讀小學，然後到18歲，包括人工生殖補助35萬元、生育給付10萬元、育嬰留職停薪津貼39.5萬元、育兒津貼30萬元、幼兒就學補助6萬元、成長津貼108萬元，總計可領到228.5萬元。

若是送托至準公共托嬰中心、幼兒園至就讀小學，除人工生殖補助35萬元、生育給付10萬元、育嬰留職停薪津貼39.5萬元、0至未滿2歲準公共托育31.2萬元，2歲至未滿3歲準公共幼兒園補助14萬元、3至6歲準公共幼兒園補助37.8萬元，成長津貼108萬元，總計達275.5萬元。

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