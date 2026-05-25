楊寶楨退出民眾黨參選 中市東南區「4女之爭」選情激烈

楊寶楨退黨參選中市東南區，讓東南區選情更加激烈。（翻攝楊寶楨臉書）

台中市東南區議員席次下一屆由5席減為4席，加上民眾黨發言人楊寶楨退黨參選，雖是新人，但打空戰相當強，且可能會吸收年輕及中間選民，讓藍綠兩黨3位女性參選人不敢小覷，由於目前加上楊寶楨就有4位女性參選，因此該選區就有戲言男性反而被保障，反成是女性的戰爭。

然而，楊寶楨認為，藍綠在東南區的勢力已久，她自己沒有政黨的奧援，只能一一拜會，期能找到突破口。

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下屆台中市東南區選舉原本就因席次由5席減為4席，就相當難選，但是加上原本是民眾黨前發言人的楊寶楨脫黨參選，選情將更激烈，她雖然離開了民眾黨，但可能還有一些小草的票，加上其顏值及年齡都是年輕人所喜歡，反而讓此選區成為藍綠的女性參選人艱困選區。

民進黨在東南區提名3席，分別是現任市議員鄭功進、陳雅惠及新人何翊綾，後者兩位都是女性，國民黨則是提名現任市議員李中及林霈涵，而後者是女性，加上楊寶楨，光是女性參選人就有4位，未來正式登記參選，尚不知是否還有其他女性參選人。

東南區雖是老舊社區，但近來因為有百貨公司、帝國糖廠，新移入的年輕人有增加，對持傳統票的議員而言，自有壓力。

民進黨市議員陳雅惠便表示，面對更激烈的選戰，她會更努力跑基層、聽民意、爭取支持，用實際服務爭取市民認同。

民進黨新人、前市議員何敏誠的女兒何翊綾便表示，參選本來就有壓力，但是藍綠各有支持盤，至於中間選民就端賴各自努力。

由於現今藍白選票有一些有重疊，爭取連任的林霈涵壓力最大，但她表示，只能各自努力，全力以赴。

楊寶楨則表示，自己沒有政黨的奧援，只能一一拜會，找到東南區已被藍綠勢力盤據已久的突破口。

民進黨中市東南區市議員陳雅惠爭取連任。（記者蘇金鳳攝）

國民黨東南區市議員林霈涵（右）爭取連任。（翻攝林霈涵臉書）

民進黨前市議員何敏誠（右）的女兒何翊綾（左）是參選新人。（資料照）

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