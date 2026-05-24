在捷克欣賞台北木偶劇團演出 林佳龍：文化交流讓台灣走進歐洲

外交部長林佳龍於布拉格市立圖書館，欣賞台北木偶劇團的「美麗之島 Formosa」展演活動。（外交部提供）

外交部長林佳龍日前訪問歐洲，結束瑞士行程後轉往捷克進行訪問，並於布拉格市立圖書館欣賞台北木偶劇團的「美麗之島 Formosa」展演活動。林佳龍表示，文化外交最珍貴的是，即使語言不同，也能讓人真實感受到彼此的距離逐漸拉近，外交部今年持續推動「台灣文化在歐洲Taiwan Culture in Europe 2026」，讓更多文化團體走進歐洲，展現台灣豐富且多元的文化。

林佳龍表示，去年乘著文化藝術的翅膀，故宮百件文物赴捷克展出，也透過「歐洲台灣文化年」活動在歐洲各國播下文化外交的種子。今年則再次延續文化交流的力量，以「Connecting Culture, Inspiring Future」作為主軸，再次透過文化與歐洲相遇。

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台北木偶劇團於布拉格演出「美麗之島 Formosa」，捷克參議員斯莫利亞克（David Smoljak）、捷克木偶藝術界朋友、當地觀眾以及台灣僑胞均到場共同欣賞。林佳龍表示，看見熟悉的布袋戲偶、聽見北管熱鬧的旋律，豐富的內容讓現場無冷場，也使觀眾感受到台灣布袋戲的掌中藝術與熱情。

林佳龍表示，他很喜歡看布袋戲，演出結束後，布袋戲演師吳聲杰也引導多位來賓進行操偶體驗，包括國際偶戲協會捷克分會會長Kateřina Dolenská、捷克Spejbl and Hurvínek偶戲團總監Denisa Kirschnerová等人。林佳龍說，實際操作戲偶後，發現看似靈活的招式都需要細膩的技巧，而布袋戲不只是表演，更是一門把手藝、故事與情感結合在一起的台灣文化。

林佳龍提到，台灣與捷克有許多相似之處，其中一項就是兩國都有深厚的「偶戲」傳統。捷克木偶戲歷史悠久，可追溯到14世紀，常以細線操演木偶，並結合歷史傳說、民間歌謠與生活故事。而台灣的布袋戲則是掌中戲，從廟會野台戲與民間生活出發，透過角色與故事，傳遞忠誠、善良、勇氣與智慧的精神。

林佳龍強調，當台灣布袋戲在布拉格登場，也將台灣的故事帶到更多歐洲朋友心中，「文化外交最珍貴的是，即使語言不同，也能讓人真實感受到彼此的距離逐漸拉近」，他也期盼未來透過推動「台灣文化在歐洲 Taiwan Culture in Europe 2026」系列活動，讓更多台灣文化團體走進歐洲。

林佳龍（左）與捷克參議員斯莫利亞克（右）場邊互動。（外交部提供）

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