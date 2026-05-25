遭黃光芹爆「暗通廖了以」 他抓包黃國昌回應「話中有話」！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

資深媒體人黃光芹近日與民眾黨主席黃國昌開撕，驚爆「暗通」國民黨台中紅派大老廖了以的大料，引發輿論熱議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發現，這次面對爆料，黃國昌罕見沒有直接以辛辣言詞回嗆，而是「話中有話」，稱自己跟廖了以「沒有直接接觸」，這根本就是承認有接觸過廖了以！

針對黃光芹爆料，張育萌在臉書發文表示，這大概是黃國昌最大的政治危機，「黃光芹直播爆大料，對民眾黨幾乎是『動搖黨本』。黃國昌私下找藍營台中大老廖了以，說如果楊瓊瓔要當副院長，他可以把民眾黨8席給廖了以『運用』。這等於戳穿黃國昌鬼扯的『公開透明』。為什麼最愛咆哮罵人的國昌老師，從『逼退李貞秀』到『暗通廖了以』，自己『密室協商』就可以？」

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張育萌接著說︰「黃國昌23日在桃園造勢被逼問這題，神色慌張地辯駁『事情的來龍去脈不是那個樣子』，因為他『跟廖了以沒有直接接觸』。完全bingo了！黃國昌話中有話、不敢否認，你哪次聽黃國昌反駁，不是嗆對方編『科幻小說』？我就問，如果黃光芹造謠，黃國昌怎麼不敢提告？答案很簡單，黃國昌故意說，他跟廖了以『沒有直接接觸』，那就代表，真的有接觸過，只是『間接接觸』。」

「果然，黃光芹事後笑黃國昌不敢否認、『話只敢說一半』。黃光芹加碼，說黃國昌就是在『電話中』主動告訴廖了以，『可以幫忙解決楊瓊瓔不退初選的問題』，但廖了以沒有接受。因為，如果照這個邏輯，那廖了以是不是也要搞定國民黨52席立委？黃光芹不愧是資深媒體人。她直接還原，自己是在今年4月11日週六，中午11點，前往廖了以在豐原的住家拜訪。不只如此，黃光芹還曾經跟周榆修求證過，周榆修『證實確有此事』。」

最後張育萌表示，「黃國昌這種說謊成性的政客，以前氣焰囂張，沒人敢當眾戳破。如今寄生民眾黨，還打算直接關燈打包，跳船潮湧現也裝瞎，還焊緊艙門逼黨員加速撞向冰山。創黨戰將苦口婆心，就把人家逼退；媒體勇敢建言，就整天咆哮回嗆。請問就你我的社會經驗，台灣哪種職場容得下這種人？如今爆破已經進入深水區，黃國昌張口就扯謊，但說一個謊，就要用一百個謊來圓。」

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