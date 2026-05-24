黃國昌不敢回嗆 黃光芹：邪教徒們再問「這件事」就繼續爆！

媒體人黃光芹。（資料照）

過去被認為與民眾黨友好的資深媒體人黃光芹，上週五（22日）翻桌，在自己的節目上連珠砲狂轟現任主席黃國昌，還爆了不少「大瓜」，黃國昌事後也罕見不敢回嗆，試圖淡化衝突，引發輿論熱議。今天（24日）黃光芹再發聲，嗆這幾天灌爆其社群的小草、小蔥們，只要繼續攻擊她，她會再丟出更多東西！

民眾黨內鬥風暴越演越烈，在前發言人楊寶楨因不堪黨內霸凌退黨後，替其抱屈的黃光芹也不忍了，22日在自己的節目上爆發，飆罵黃國昌。當天黃光芹不僅痛批黃國昌「獨裁專制」，讓民眾黨變成「保黃黨」，還指責黃國昌盲目瞎挺言行越來越舔共的網紅「館長」陳之漢，要把民眾黨「打包」賣給國民黨，甚至賣給習近平。

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除此之外，黃光芹還揭露，當初新北市長藍白合丟出「贏過蘇巧慧」的民調，其實是刻意篩選樣本、操控出來的假民調，一切都是政治操作。她更爆料，國民黨楊瓊瓔先前與江啟臣爭取台中市長提名時，當時已是黨主席的黃國昌，曾與國民黨台中紅派大老廖了以接觸，說如果楊瓊瓔要當立法院副院長，「他手上的8席立委都可以給廖了以運用」，怒斥此舉根本是把政黨利益當成自己給藍營表忠的籌碼。

面對黃光芹毀滅式爆料，黃國昌竟然不像之前對他口中的綠媒、綠營側翼那樣充滿攻擊性的回嗆，態度明顯溫和許多，宣稱「尊重媒體人的發言」，試圖淡化衝突。針對「私通廖了以、拿8席立委當禁臠」的指控，黃國昌僅稱「事情的來龍去脈根本不是她講的那樣子」，他自己跟廖了以沒有直接接觸。至於「控配」民調一事，黃國昌則冷回，稱民調都是委託專業、公正的第三方民調機構去做的，自己完全不知道黃光芹在說什麼。

而黃光芹今天又於臉書發文，「事情就是我講的那樣！但既然黃國昌不再評論，我也就暫時不再丟東西。若再有邪教徒來狂洗版，質問我『憑什麼批評黃國昌』，我會再告訴你們，我憑什麼！我說過，只要你一句、我就一句；你們一堆、我就一堆！要不要再試試看！而且嚴重告誡你們，弄我就好，不要弄我老公！否則我的力道，可不僅止於此。黃國昌不喜人被威脅，我更不喜歡！」

不過底下的蔥草們還是開噴，「妳憑什麼？」、「先暴怒罵人，然後再叫其他人不能回罵？」、「憑什麼批評黃國昌啊！」、「妳該退休了，以前講事有理，現在不知道講什麼鬼」、「黃國昌說了，事實根本與妳說的不符，光芹姐不是說敢反駁就爆？難道是，龜縮了？」、「雙標仔，妳可以嘴人，別人不能嘴妳？」、「一下開放留言大家來戰，不然就是臭俗辣，現在又怪別人來洗版？可不可以不要那麼矛盾？」

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