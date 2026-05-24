民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑新任 全國黨代表出現1票之差激戰

民進黨2年1次的黨職改選今天舉行，新竹縣黨部主委同額競爭，由新人、前竹東鎮長蘇仁鑑接任，全國黨代表因1票之差激戰一度僵持不下。（記者廖雪茹攝）

民進黨2年1次的黨職改選今天舉行，新竹縣黨部主委同額競爭，由新人、前竹東鎮長蘇仁鑑接任，全國黨代表因1票之差出現激戰，僵持至晚間近8點半，甫判定由范格菱、張俊源及陳禹同3人勝出，新竹縣黨代表則由蘇愛婷等29人當選。

這次全國黨代表有4人角逐，開票結果，竹北市民代表范格菱和爭取連任的張俊源以前兩名較多票數確定勝出，縣議員蔡蕥鍹與竹北市民代表陳禹同出現一票之差的激戰，當場進行重新驗票；由於雙方對其中的兩張票存有不同意見，一度僵持不下，迄晚間近8點半，最後判定陳禹同勝出，搶下第3席全國黨代表。

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蔡蕥鍹、陳禹同和范格菱3人這次都爭取黨提名參選第二選區竹北市東區議員；張俊源則是登記參選新豐鄉民代表。

蘇仁鑑原為國民黨籍，曾任新竹縣議員、竹東鎮長。後來政黨屬性轉綠，2011年更接任新竹縣小英之友會總會長，多年來協助民進黨地方選舉輔選事務，為上屆民進黨全國黨代表。這次首度參選新竹縣黨部主委，在現任主委鄭朝方未爭取連任下，同額競選。

蘇仁鑑表示，他爭取擔任黨部主委，最重要的是希望捍衛台灣的民主，提升綠營在新竹縣整體的戰鬥力，整合各方力量，讓年底地方選舉展現成果。

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