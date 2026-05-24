民進黨基市黨部主委林明智連任成功 全國黨代表江志強、周秀娥當選

民進黨現任基隆市黨部主委林明智，今天改選獲得812票。（民進黨基隆市黨部提供）

民主進步黨基隆市黨部今天（24日）順利完成主委、市黨代表及全國黨代表選舉投開票作業，整體選務過程平和順暢。基市黨部主委林明智同額競選，順利連任；全國黨代表應選2席，由江志強、周秀娥順利出線。

本次主委暨市黨代表選舉人選票共計1687張，實際領票數為931張，投票率約為55.19%；全國黨代表選舉人選票共計1691張，實際領票數為940張，投票率約為55.59%；雖然今天天氣炎熱，但是整體投票情形踴躍。

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在主委選舉部分，應選1席，由林明智獲得812票，順利當選。全國黨代表選舉部分，應選2席，開票結果由江志強獲558票、周秀娥獲335票，雙雙順利當選。

市黨代表選舉部分，共有42人登記參選，應選33席，開票過程中第33席出現3人同票情形，依規定採公開抽籤方式決定，最終由謝玟蕙當選。

黨部表示，本次選舉再次展現黨內公開、公平、公正的民主程序，無論結果如何，皆為黨員共同意志的具體展現。未來將持續凝聚黨內共識，強化組織運作，攜手推動基隆持續進步發展，回應市民期待。

民進黨基隆市黨部全國黨代表選舉，江志強獲558票出線。（記者俞肇福翻攝自臉書）

民進黨基隆市黨部全國黨代表選舉，周秀娥獲335票出線。（記者俞肇福翻攝自臉書）

民進黨基隆市黨部全國黨代表選舉，應選2席由江志強與周秀娥出線。（民進黨基隆市黨部提供）

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