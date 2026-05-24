馬辦內部對話流出！王光慈瞞騙馬英九 他爆馬習會10週年活動內幕

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九的基金會家變風暴持續延燒，曾受邀與馬英九餐敘的作家張若彤，今（24日）晚間在社群揭露，被認為是馬英九在任總統時一大「高光」、落實其歷史定位的馬習會，去年10週年紀念活動，作為主角的馬英九為何臨時缺席的驚天內幕！

張若彤在臉書發文，分享自己這幾天去訪問馬英九基金會時探聽到的事，「昨天（23日）上午又去了一趟基金會，其實前幾天5/18才剛剛去過，馬前總統主動約我們吃飯，便當午餐，而今天去則是簡單拜會一下。上次由於是午餐會，邊吃邊聊，聊得還挺過癮，真的是有說有笑（馬前總統很會開玩笑），大概聊了整整2小時，現場就5個人，馬前總統、金溥聰、戴遐齡執行長、廖館長和我。」

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接下來張若彤描述了自己親眼看見的馬英九，似乎是在幫忙間接駁斥失智、認知出問題等傳聞，「大家應該都看到5/18馬英九基金會發了一則聲明，我算是在現場見證了那則聲明最後定稿的過程。用餐前，馬前總統還在逐字讀聲明稿，並提了好幾個意見，讀到最後，他希望在聲明稿最後一句加上『以訛傳訛』四字，一旁的戴遐齡執行長還想了想，問『訛』怎麼寫，馬前總統還告訴她『一個言一個化』。」

開始用餐後，張若彤抓到一個空檔，當面向馬英九提出一個自己已經憋了很久的疑問，「我問馬前總統，去年（2025）11月7日『馬習會10週年研討會』，我在現場，開幕時，大會突然宣布您因為感冒怕傳染給大家，因此不克出席，請問馬總統，您那天生病了嗎？結果馬前總統說『那天我根本不知道有活動』。」

「一旁金溥聰也說，馬總統根本不知道這件事，他也已經打給夏立言（當時雙方合辦這場研討會）釐清這件事了。想了想，又對我說，這樣，我們找基金會員工來問比較清楚。我這時才猛然意識到，上次我來基金會時，曾經當面問過金同樣的問題，他給我的答案就是『馬總統根本不知情』，他已經告訴過我答案、我卻又當著馬總統的面（金也在場）再問一次，顯得有點不相信他的味道，心裡默默覺得自己失禮了，或許這就是他再找員工進來、希望讓我一次問清楚的緣故。」

「先後進來兩位基金會員工，但頭一位似乎不是很了解來龍去脈。又請了另一位，他聽了之後，立刻回想到，說沒錯，那是在研討會前兩天，王光慈（和蕭旭岑一樣被馬指控破壞財政紀律的另名執行長）告知大家這次不讓馬參加活動，也不對其他員工提，對外一切都按照『馬要去』的樣子來聯繫。於是那一天才出現大家所看到的，『馬習會10週年』的紀念活動，唯一的主角馬英九居然臨時缺席。」

張若彤表示，「馬前總統明確告訴我他根本不知道馬習會10週年研討會的事，自然也沒有什麼『感冒怕傳染給他人』臨時不能去的問題。還記得，研討會那天廖繼斌館長也在場，他聽到司儀突然宣布馬英九生病不能到場，擔心到差點直接要衝去找他，因為這麼重要的活動，一般的病根本不可能不到場，不能來肯定是十分嚴重的病。但轉頭一看蕭旭岑和王光慈都笑得很開心，又覺得應該不是重病。」

「有什麼問題，在2天前就能確定對馬英九如此重要的場合他不能出席？而且還要瞞著馬？瞞著所有人？就算不方便，坐在那裡都好吧；就算不來，找代表宣讀他的講稿都好吧；就算不讀講稿，留著他的空位置和名牌都好吧。不過一週前，馬英九還出席了鄭麗文主席的就職典禮，聽到鄭麗文的演說，馬英九被拍到激動鼓掌流淚，當時還被不少人傳為佳話，大讚老馬後繼有人。再往前，8月底，國民黨舉辦抗戰勝利暨臺灣光復80週年活動，馬英九還脫稿演出，講到台下好多人都流淚」

最後張若彤質疑，「那問題就來了，臉書上那篇貼文（也就是本來他準備當天發表的演說稿）是怎麼來的？以馬前總統字斟句酌的龜毛個性，馬習會10週年這種攸關他歷史定位的重要文稿，理應是他一個字一個字改了再改最終定案的。正想著，剛剛進來的員工又敲門進來，說他在工作群組中找到了王光慈下令的那則訊息。我昨天去的目的之一，就是和馬前總統開口可不可以把王光慈下令的截圖提供給我，馬前總統和金溥聰都表示沒有問題啊。」

張若彤曝光馬辦內部群組截圖，可以看到王光慈要求瞞著馬英九舉辦馬習會10週年活動，誆騙大家馬英九是因病缺席。（圖翻攝自張若彤臉書）

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