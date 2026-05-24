26381票當選民進黨高市黨部下屆主委 黃捷： 以後會1天當3天用

民進黨立委黃捷（左2）高票當選下屆高雄市黨部主委。（記者王榮祥攝）

民進黨高雄市黨部今天黨職改選，投票率約六成，同額參選下屆市黨部主委的立委黃捷，最終以26381票高票當選，展現其高人氣。

現任高市黨部主委黃文益表示，今天投票秩序大致良好，投票踴躍，象徵民進黨長期以來所重視的傳承、團結、創新精神，這也是民進黨組織文化的重要DNA；對於未來高市黨部發展，相信在新任主委黃捷帶領與號召下，會有更多年輕世代及優秀人才投入高雄，深耕台灣。

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黨部估算，今整體投票率超過六成，黨員參與相當踴躍，準主委黃捷上午也陪同民進黨高雄市長參選人賴瑞隆投票、並按照預定行程完成10個投開票所巡禮，向黨員問好。

黃捷表示，決定參選後第一時間便向現任主委黃文益請益，並肯定黃文益近年對高市黨部及基層黨員投入心力； 她笑說已做好充分心理準備，面對未來國會問政、選務工作及地方市政等多重挑戰，會拿出「1天當3天用」的拚勁，扮演好每一個角色、承擔應有責任。

未來接任後也會規劃更多元活動促進黨員參與，並與台北市黨部主委吳沛憶密切合作，加強「北高連線」交流，凝聚更多年輕與地方力量。

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