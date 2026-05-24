擬定18年終於通過！竹縣殯葬條例最快6月上路 納環保葬、強制評鑑

新竹縣殯葬管理自治條例草案本月經議會審議三讀通過，最快6月正式實施。（記者廖雪茹攝）

新竹縣殯葬管理自治條例草案提出迄今18年，本月終於經議會審議三讀通過，除了因應時代潮流納入環保葬的規範，為強化管理，率先強制業者必須接受評鑑，並明定不配合評鑑的罰則，已送內政部核定，最快6月正式實施。

民政處表示，內政部「殯葬管理條例」於2002年公布實施，即指示縣市政府制定自治法規。縣府雖早在2008年左右研議竹縣殯葬管理自治條例草案，但因故而未頒布，造成各鄉鎮市的殯葬業務無法可管，也讓縣府在7年前擬推動縣立生命園區時，缺乏法源依據。

請繼續往下閱讀...

民政處重新檢討殯葬管理自治條例草案，經議員鄭朝鐘等協助，蔡蕥鍹、歐陽霆等關切環保葬事宜，草案終在本月定期大會三讀通過。

民政處長陳建淳表示，條例依據中央並參考其他縣市訂定，內容涵蓋公、私立殯葬設施的設置、經營管理及殯葬服務業、殯葬行為的管理輔導及裁罰，都有明確規範。因應現代趨勢，對於各鄉鎮市新設或優化公墓，縣府都將要求納入環保葬區如樹葬、花葬等規劃。

此外，該條例明定申請於新竹縣經營殯葬禮儀服務業，其負責人或專職人員應至少1人具喪禮服務丙級以上技術士證；並要求每年應參加殯葬服務業務觀摩交流或教育訓練課程3小時以上。

同時，竹縣率先要求殯葬設施經營業及殯葬禮儀服務業應接受縣府查核評鑑；如拒絕配合查核評鑑，經通知仍拒絕者，可處1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。

另條例規定業者應將相關證照、商品或服務項目、價金或收費基準表公開展示於營業處所明顯處，並備置收費基準表供消費者取閱。縣府得隨時派員檢查。如拒絕或不配合，可處3000元以上、1萬元以下罰鍰，限期仍未改善者也得按次處罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法