吳沛憶當選綠營北市黨部主委 首要任務「市長、25席議員全壘打」

吳沛憶說，擔任民進黨台北市黨部主委，第一件最重要的任務，當然是沈伯洋要當選市長。（記者廖振輝攝）

民進黨台北市黨部黨職選舉投票今揭曉，立委吳沛憶當選市黨部主委，她表示，首要任務是沈伯洋要當選市長，以及25席議員全壘打，將與新任高雄市黨部主委黃捷組成「北高連線」，共同推動黨務革新，在台北會先開始做打開首都黨部，可以一起參加全民運動、藝術文化、國際交流活動，凝聚市政願景。

吳沛憶表示，參與投票的大家一起完成了這場基層民主，首先恭喜新任的全國黨代表、北市黨代表，期待未來與各位共同前進，也感謝1萬1308名投給她的人，「這一票不只是投給我，而是投給對台北這座城市深深的盼望。」

請繼續往下閱讀...

吳沛憶指出，擔任民進黨台北市黨部主委，第一件最重要的任務，就是沈伯洋要當選市長，25席議員全壘打。沈獲提名還不到2週，已讓市民看到許多的不一樣，「台北市可以更年輕、更國際、更願意傾聽，而且更有趣。」

她提到，會跟黃捷組成「北高連線」共推黨務革新。北市部分會先開始做三件事，首先北市黨部會是公民參與的場域，市民將與民進黨參選人一起凝聚市政願景；其次打開首都黨部，「我們要走進社會，更讓社會願意走進來」市黨部會積極投入社會公益，也要跟更多新進黨員組隊並架起志工平台。第三，政治也是生活，各位可以和市黨部參加全民運動、藝術文化、國際交流活動。

此外，吳沛憶說，上任前已透過問卷蒐集眾人的建言期許，也會向北市黨公職先進請益，努力打造快樂、希望的台北市黨部。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法