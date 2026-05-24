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    首頁 > 政治

    民進黨桃園市黨部主委改選 張火爐以壓倒性票數「回鍋」主委

    2026/05/24 20:35 記者鄭淑婷／桃園報導
    前民進黨桃園市黨部主委張火爐，今以2868票擊敗前立委湯蕙禎的1383票，成功「回鍋」主委。（擷取自張火爐臉書）

    前民進黨桃園市黨部主委張火爐，今以2868票擊敗前立委湯蕙禎的1383票，成功「回鍋」主委。（擷取自張火爐臉書）

    民進黨全國黨代表、各市縣黨部主委與黨員代表今（24）日投票，桃園市6個投開票所於晚間6點半左右完成計票，桃園市黨部主委兩強之爭，由前主委張火爐以2868票數擊敗前立委湯蕙禎的1383票，成功「回鍋」主委。他晚間受訪表示，現階段最重要的任務就是年底大選，交接後將即刻啟動整合工作，聽取議員及地方意見，「年底大選這場仗打起來會很辛苦，但一定會全力以赴，爭取最後的勝利」。

    民進黨已提名前法務部政務次長黃世杰參選下屆桃園市長，新任市黨部主委肩負贏回地方執政權重責大任，不只是選舉重要操盤手，更是地方派系整合、協調要角，現任主委黃傅淑香無意連任並轉戰全國黨代表，由張火爐與湯蕙禎兩強相爭，投票結果出爐，張火爐在「桃園區」、「龜山、蘆竹區」、「八德、大溪、復興區」及「楊梅區」4個投開票所，取得壓倒性的票數，僅「大園、新屋、觀音區」、「中壢、平鎮、龍潭區」2個投開票所落後，最終以2868票勝選。

    張火爐曾任2屆縣議員、1屆市議員、跆拳道協會副理事長及桃園市黨部主委，對於地方事務及黨務十分熟稔。他表示，當選主委後責任重大，首要任務是輔選市長提名人黃世杰，深知這場仗打起來會比較辛苦，但不是完全沒有機會，預計6月主委交接後即刻啟動整合工作，將邀集所有議員會商、聽取意見，討論年底選戰策略及黨部該協助之處，所有「小雞」都要團結起來，共同打贏這場選戰。

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