當選民進黨屏東縣黨部主委 徐富癸：首要任務五合一選舉全贏！

立委徐富癸當選民進黨屏東縣黨部主委。（記者羅欣貞攝）

民主進步黨今（24）日舉行黨職改選，立法委員徐富癸順利當選民進黨屏東縣黨部主委。徐富癸感謝所有黨員同志的支持與肯定，他表示，接下來將全力投入2026五合一選舉，輔選周春米縣長順利連任，團結民進黨在屏東穩健執政、持續進步。

徐富癸說明，未來黨部將朝五大方向推動改革與深化工作，一是營造黨內大團結、二是強化與民意代表及地方組織的協力、三是提升黨部對公共議題的應變與溝通能力、四是推動更具政策思維的黨務工作、五是重視青年培力與人才傳承。

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黨部要成為能夠傾聽地方聲音、快速回應基層需求的平台。面對公共議題，黨部要更貼近民意、更有行動力，也要讓更多年輕世代有機會參與公共事務，培養屏東未來的人才。

徐富癸表示，屏東這幾年持續進步，從交通及文化建設、觀光發展、醫療量能提升，到農漁產業升級，都是黨、政、民間共同組成的屏東隊一步一步努力累積而來。越是在關鍵時刻，越需要團結、越需要把腳步踩穩。

他強調，年底五合一選舉將近，屏東隊更需要提早整隊、提早準備。不管是縣長、議員、鄉鎮長、代表、村里長，大家都在各自的位置努力。黨部做好輔選工作，也要成為大家最穩定的後盾，整合資源、協調步調、凝聚士氣。

徐富癸說，屏東隊接下來還有很多硬仗要打，從地方治理到中央選戰，每一步都不能鬆懈。自己會帶著感謝的心情承擔責任，與所有黨員同志、地方夥伴一起繼續拚，讓屏東繼續向前。

立委徐富癸（左）當選民進黨屏東縣黨部主委，感謝鄉親支持。（立委徐富癸服務處提供）

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