修選罷法為高虹安解套？民眾黨團引「政黨法」解釋

立法院民眾黨團推動修正「公職人員選舉罷免法」，被質疑是為新竹市長高虹安的誣告案量身打造。（資料照）

立法院民眾黨團推動修正「公職人員選舉罷免法」第26條，主張受「易刑處分」如易科罰金、服社會勞動也可參選，被質疑是為新竹市長高虹安的誣告案量身打造。民眾黨團總召陳清龍今援引「政黨法」規定，有關政黨負責人的資格，亦明定「但受緩刑宣告、易科罰金或易服社會勞動者，不在此限」，認為即使尚未執行或執行未畢，也有合理的參政空間。

欲爭取連任的新竹市長高虹安「誣告」旅美教授陳時奮案，二審被判有期徒刑6月，案件已上訴最高院，雖誣告案不得易科罰金，但可經檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監。民眾黨近日提出「選罷法」修法，欲讓服社會勞動者也可參選，此案在4月23日送出內政委員會交付協商，待一個月冷凍期屆滿，藍白最快可於本週利用人數優勢將法案排入院會表決三讀。

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陳清龍指出，憲法明白保障人民的參政權，緩刑或是易服社會勞動均是針對輕罪的替代刑罰，取代入監執行，如果只是因為緩刑或易服社會勞動尚未執行完畢，就一律不得登記參選，恐怕過於嚴苛。

他說，舉例而言，「政黨法」第7條有關政黨負責人的資格，除就重大犯罪設有嚴格消極資格外，亦明定「但受緩刑宣告、易科罰金或易服社會勞動者，不在此限」，此與台灣民眾黨團主張方向相同，若受緩刑宣告、易科罰金或易服社會勞動者，即使尚未執行或執行未畢，也有合理的參政空間，符合憲法參政權保障之意旨。

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