民進黨澎湖縣黨部主委之爭 「武轎之父」盧長在勝出

民進黨澎湖縣黨部前後任主委，由盧長在（左）接任顏家康主委之職。（記者劉禹慶攝）

民進黨澎湖縣黨部主委之爭，今（24）日由黨員投票，澎湖1426位黨員，395人投票，投票率2成7，登記1號的「民主戰將」許國英63票、2號「武轎之父」盧長在327票、廢票5票。由曾任主委的盧長在回鍋接任，最大的考驗，就是年底5合1選舉，如何帶領民進黨贏得勝選？立委楊曜也發文恭賀，並期勉盧長在當選是責任履行的開始。

以往多是同額競選的民進黨澎湖縣黨部主委選舉，今年出現雙雄競爭局面，由「民主戰將」許國英對決「武轎之父」盧長在，雖然許國英得票數僅63票，但對於初試啼聲的政壇素人而言，已繳出不錯成績單，後勢看好。而重新回鍋的主委盧長在，雖然獲得壓倒性勝利，但臉上卻沒太多喜悅，坦言未來責任重大，要肩負起年底選戰成敗之責。

請繼續往下閱讀...

民進黨澎湖精神領袖立委楊曜，也在臉書發文，民進黨澎湖縣黨部很久沒有競爭過主委選舉，今年出現兩雄對決，不管誰當選都必須給予喝采與祝福。民進黨澎湖縣長、馬公市長候選人遲遲未定案，年底選戰困境無解⋯，主委當選人勇於承擔年底輔選責任，值得肯定。同時應莫忘初衷，當選是責任履行的開始。年底5合1選舉，民進黨地方主委掌兵符，黨部是輔選的機器，主委是舵手。

針對外界關心綠營澎湖縣長替代人選，盧長在表示，由中央黨部決定，但會轉達地方意見盡速公布，因應即將到來的選戰，同時湖西鄉長也會徵召人選上陣，現已有黨員楊昭武、蔡清謀表態，將2擇1徵召參選。

馬公市長黃健忠（前）、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康，都投下神聖一票。（記者劉禹慶攝）

民進黨澎湖縣黨部開票，盧長在一路遙遙領先。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法