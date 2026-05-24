民進黨雲林縣黨部改選 江宗保回鍋主委承擔整合重任

江宗保將再掌民進黨雲林縣黨部主委。（記者李文德攝）

民進黨雲林縣黨部今（24）日舉辦黨部主委、全國黨代表、縣黨代選舉，下午4點後開票，由同額競選的前主委江宗保當選第21屆主委。他表示，未來將承擔起整合地方的重要責任，與所有支持改革的力量共同努力。

本次縣黨部選舉相對單純，僅有江宗保參選縣黨部主委，其應選6名全國黨代表、45名縣黨部代表，都是同額競選。今天下午4點後，6處投票所陸續開票。黨部統計，本次改選選舉人數約4017人，實際投票率約15.51%，江宗保獲得580票，當選新任主委，而全國黨代表則由莊志勳、高明達、蔡永順、黃清財、丁仁桐、蔡秋敏當選。

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現任主委、立委劉建國表示，民主進步黨在雲林一路走來，始終堅持與人民站在一起，未來面對重要選戰，更需要黨內團結合作、世代接棒。他肯定江宗保長期深耕地方、貼近基層，對地方事務相當投入，相信在新的團隊帶領下，能持續強化黨部與基層的連結，凝聚更多支持改革的力量，一起為雲林打拚。

江宗保表示，接下主委重任，深知責任重大，尤其年底選戰攸關雲林未來發展方向，更需要全黨上下團結一致，未來將持續深入基層、傾聽民意，整合地方力量，爭取更多鄉親認同，讓民進黨成為真正守護雲林、推動進步的重要力量。

黨部表示，由江宗保當選新任主委、6名全國黨代表及45名縣代表，執行委員及評議委員改選日期將6月28日召開縣代表大會進行改組。

現任主委、立委劉建國期許，新團隊能持續強化黨部與基層的連結，凝聚更多支持改革的力量。（記者李文德攝）

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