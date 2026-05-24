為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨雲林縣黨部改選 江宗保回鍋主委承擔整合重任

    2026/05/24 18:59 記者李文德／雲林報導
    江宗保將再掌民進黨雲林縣黨部主委。（記者李文德攝）

    江宗保將再掌民進黨雲林縣黨部主委。（記者李文德攝）

    民進黨雲林縣黨部今（24）日舉辦黨部主委、全國黨代表、縣黨代選舉，下午4點後開票，由同額競選的前主委江宗保當選第21屆主委。他表示，未來將承擔起整合地方的重要責任，與所有支持改革的力量共同努力。

    本次縣黨部選舉相對單純，僅有江宗保參選縣黨部主委，其應選6名全國黨代表、45名縣黨部代表，都是同額競選。今天下午4點後，6處投票所陸續開票。黨部統計，本次改選選舉人數約4017人，實際投票率約15.51%，江宗保獲得580票，當選新任主委，而全國黨代表則由莊志勳、高明達、蔡永順、黃清財、丁仁桐、蔡秋敏當選。

    現任主委、立委劉建國表示，民主進步黨在雲林一路走來，始終堅持與人民站在一起，未來面對重要選戰，更需要黨內團結合作、世代接棒。他肯定江宗保長期深耕地方、貼近基層，對地方事務相當投入，相信在新的團隊帶領下，能持續強化黨部與基層的連結，凝聚更多支持改革的力量，一起為雲林打拚。

    江宗保表示，接下主委重任，深知責任重大，尤其年底選戰攸關雲林未來發展方向，更需要全黨上下團結一致，未來將持續深入基層、傾聽民意，整合地方力量，爭取更多鄉親認同，讓民進黨成為真正守護雲林、推動進步的重要力量。

    黨部表示，由江宗保當選新任主委、6名全國黨代表及45名縣代表，執行委員及評議委員改選日期將6月28日召開縣代表大會進行改組。

    現任主委、立委劉建國期許，新團隊能持續強化黨部與基層的連結，凝聚更多支持改革的力量。（記者李文德攝）

    現任主委、立委劉建國期許，新團隊能持續強化黨部與基層的連結，凝聚更多支持改革的力量。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播