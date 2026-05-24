看到馬英九這一幕於心不忍 王丹：愛他的人應該幫他回歸家庭

前總統馬英九。（資料照）

馬辦家變延燒，前總統馬英九的妻子周美青及大姊馬以南近日罕見發聲明，馬英九則馬上出面反駁家人，強調自己沒有失智，「各自表述」的大戲讓外界看得津津有味。不過中國民運人士王丹表示，他看到馬英九力圖證明自己沒有失智的樣子，不禁感慨萬分，「真正愛護他的人，應當幫助他回歸家庭。」

看到連日來馬辦家變戲碼，王丹在其臉書粉專發文，「馬英九當總統前，我們算是有一些交往。他當上總統之後的兩岸關係的立場我無法接受，彼此也就再也沒有來往。對他，我也從來不吝批評的言辭，但他畢竟曾經公開表達對於六四事件的關切，也說過『六四不平反，兩岸不統一』這樣的話，不管我對他有多少不滿，就事論事，這一點我還是感謝的，也不會忘記的。」

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「也因此，看到馬英九發布影片，力圖證明自己沒有失智，非常感慨，也相當不忍，尤其是與妻子、姊姊公開反目那一幕。政治人物縱橫一生，誰都難免傷痕累累，但家人應當是最後的防線。不管你經歷多少坎坷，能有家人的陪伴和支持，都不算是太失敗。從這個角度看，馬英九的今天，讓人看了格外唏噓。真正愛護他的人，應當幫助他回歸家庭。」

不過王丹最後又吐槽：「順便也說一句，專門拍那樣的影片，試圖去證明自己沒有失智，這本身就有些不『智』。」

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