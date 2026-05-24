民進黨台東縣全代4搶3 無黨議員林參天助理吳麗君高票當選

全代當選名單公布。（民進黨台東縣黨部提供）

民進黨各地黨部今舉行黨內選舉，在台東縣最矚目的是全國黨代表（全代）4搶3，目前已首先開票得出結果，分別是吳麗君、翁聖惠、簡維國，吳是目前無黨籍議員林參天助理，翁聖惠是現任黨部執行長、市長參選人，簡維國是現任議員，這被解讀為，林透過綠營鞏固自身選票。

吳、翁、簡3人得票分別為471、291、280票，綠營全代核心職責包含修改黨章、選舉黨主席與中執評委，以及決定黨的重大政策方向，只是，林參天曾為綠營議員，但目前未恢復綠營資格，這也成為地方黨工頭痛之處。

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原本林參天即是第一選區議員，2014年違紀參選遭開除黨籍卻一直當選，目前台東縣議會內僅有簡維國、黃治維2綠營議員，無法成立黨團，若林能藉由全代因素再度返回綠營，或有機會讓地方黨團重生。

但地方綠營人士則表示，「林參天在綠營時，所有議員的意見都不一致了，就算成立黨團真的有用嗎？」。再者，林參天早已提出申請再入黨卻遲遲未有下文，顯見綠營中央或有顧忌，而地方黨部就此也不予回應。

據綠營支持者所言，其實他的人馬昨晚就在此聚集造勢。而林見到支持者也只是簡單交代:「像先前說得那樣投票！謝謝！」，傍晚就高票當選。這天的林參天，整個下午幾乎都在投票場仁愛國小「督軍」，但他與其支持者僅就年底大選表示，連選民都不信議長吳秀華家族的土地沒有問題，台東不換人執政不會有進步。至於是否回到綠營，林以往就表示，無論是否再入黨，依然為選民服務。

這次投票激烈。（記者劉人瑋攝）

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