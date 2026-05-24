百年古城並肩科學園區 莊競程：要讓新竹人驕傲說出「這邊很讚」

民進黨新竹市長參選人莊競程分享新竹美食秘境薪石窯麵包。（取自莊競程社群粉專）

民進黨新竹市長參選人莊競程投入選舉後，陸續介紹新竹美食，從台西鵝肉到蛋餅早餐，今天更與東區市議員參選人曾翰揚深入竹科園區旁千甲里的薪石窯麵包店，介紹是離竹科最近的美食秘境。莊競程也在用餐時段聽取大家對竹市交通、社福、文化、教育等市政議題的想法，同時強調他會不斷提出政見，要讓新竹人可以對外驕傲自信地說出「來新竹啊！這邊很讚！」

莊競程也分享，薪石窯是距離竹科最近的秘境，從公道五路轉進來，馬上就被翠綠的農田包圍，與竹科只有一條公道五的距離。店內窯烤的麵包、料理都是嚴選來自大新竹的有機食材，更是老闆的堅持，要讓大家吃得安心、吃得健康；這個美食秘境，他認為，或許天天去園區上班的人，不知道公道五路另一側的樣子。而這就是新竹，農業跟半導體產業比鄰，百年古城跟科學園區並肩。

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用餐時他也跟大家聊起新竹的交通、社福、文化、教育等市政議題。對新竹的願景，他期許新竹人可以很驕傲、自信地說出「來新竹啊！這邊很讚！」更分享2005年到新竹，與許多竹科年輕人一樣把新竹作為人生的起點。20多年過去，新竹有很多進步，產業持續發展，也有越來越多年輕人來到這裡，跟他一樣把新竹當成新故鄉。

這幾年，很多人都感受到新竹進步的腳步慢了下來，他認為，竹市是座有無限潛力，頂尖人才、歷史文化的城市，他會在這些「地基」上，帶領新竹大步向前，讓每個新竹人都能有幸福生活。

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