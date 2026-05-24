賴清德提「家庭主婦月領5000」 衛福部籲立院儘速審議修法

賴清德總統今提到將國民年金保底基本數額提高至5000元，衛福部呼籲立法院儘速審議相關修法草案與政府預算。（總統府提供）

賴清德總統今日赴「嘉義埤仔頭王靈宮」參拜祈福時提到，將國民年金保底基本數額提高至5000元。對此，衛福部次長呂建德說明，行政院已在年初通過「國民年金法」並送入立法院，其中即包括調高最低給付的基本數額至5000元的內容，呼籲立法院儘速審議相關修法草案與政府預算。

呂建德說明，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動的定期調整機制，最近一次國保給付的基本數額是在2024年，考量原定最低給付的基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需，因此衛福部啟動「國民年金法」修法，並包括3大調整方案。

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行政院今年初通過的「國民年金法」修法草案中，將「給付基本數額」由現行每月4049元直接調高為5000元，身障者再加碼至6715元，另新增CPI成長率達3%隨即調整的配套，並放寬排富標準，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限。

呂建德指出，考量老年農民福利津貼漲幅達到23.5%，國民年金同屬八大社福津貼之一，漲幅應保持一致，因此衛福部透過「國民年金法」修法，規劃將給付基本數額調升23.5%，達到5000元，相關修法預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

此外，呂建德提到，賴總統所述內容即為今年年初行政院版「國民年金法」修法草案的調整內容，而國民年金保戶以家庭主婦、家庭主夫等為最大宗，若「國民年金法」修正草案經立法院三讀通過，新制即可規劃上路，只要保戶年滿65歲，且沒有領取勞保等職域性老年給付或領有社會福利津貼，並曾有國保加保紀錄，至少繳交加保期間的保費，每個月即可領取5000元。

然而，呂建德指出，雖我國經濟成長情況應足夠政府提供相關族群進一步照顧，並推動福利措施，但目前「國民年金法」修正草案仍在立法院有待審議，且用於給付的預算也尚未完成審查，呼籲立法院盡快排審修法草案，並加速審查相關社福預算。

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