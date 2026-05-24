馬英九質疑調查小組查無實證委託開記者會 金溥聰：於情於理無法拒絕

前國安會秘書長金溥聰。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會3人小組昨表示，已完成該案調查報告，無法證明蕭、王2人確有違反財政紀律之情。對此，馬英九表示，他已決定委任基金會執行長戴遐齡、前國安會秘書長金溥聰，儘快召開記者會，向社會大衆說明一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王2人的責任。金溥聰也發聲表示，蕭、王2人都是他的舊屬，「當初是我引薦給馬總統的，我有絕對的責任幫他處理好這2人的問題」。

金溥聰說，他從29歲開始跟隨馬英九前總統超過30年，馬是他一輩子的長官，今年2月小年夜前，馬英九把他和家人從越南度假叫回來，要他協助調查蕭旭岑、王光慈2人背著他做的許多事。「我於情於理都無法拒絕馬總統的要求。更何況蕭、王2人都是我的舊屬，當初是我引薦給馬總統的，我有絕對的責任幫他處理好這2人的問題」。

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金溥聰表示，自從蕭、王2人被解職的事件曝光後，他受到排山倒海的各種抹黑，把他妖魔化，「一下把我打成美國CIA的棋子、專門出來破壞兩岸和平交流，一下子又形容我是個邪惡影武者、回來奪權！我不明白一個基金會有什麼權可奪？只知道任何人都不應該因為馬總統的身體狀況，就欺負他、欺騙他」。

金溥聰指出，事發這2個月來，馬總統每次和我互動，都非常難過、感慨萬千，並堅持一定要循法律途徑解決此事；對於董事會3人調查小組的蓄意延宕，疑是刻意包庇，他也深感無奈。「我非常明白馬總統希望維護自己一生最重視清廉操守的決心，也責無旁貸必須協助他處理好此事」。

金溥聰也說，關於馬總統家人對馬總統及馬英九基金會如何收尾的任何想法，他完全尊重。也希望馬總統能持續受到好好照顧、安享晚年。但馬總統堅持他的身體狀況和員工能不能違法亂紀是兩回事。

金溥聰強調，「對於馬總統委託我釐清真相，我仍必須對馬總統的託付有所交代，必須把這段時間協助調查所發現的各項事證公諸於世，交由社會公評。這是還馬前總統堅持清廉的一個公道」。

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