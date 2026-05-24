民進黨南投縣黨職改選 新住民牙醫李若菁當選全國黨代表

民進黨南投縣黨部24日進行黨職改選，黨員一大早即到投票所排隊投票。（記者張協昇攝）

民進黨南投縣黨部黨職今（24日）改選，在南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮4大鄉鎮市投票所進行投票，同額選舉的縣議員吳棋楠當選主委，並選出5位全國黨代表及37位縣代表，其中新當選全國黨代表的李若菁，是新住民牙醫師，備受矚目。

民進黨南投縣黨部今與全國其他地方黨部同步進行主委、全國黨代表與縣市代表改選，有投票資格黨員3574人，投票率約45%，其中縣黨部主委僅縣議員吳棋楠登記參選，順利當選。

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至於全國黨代表應選5席、縣級黨代表應選37席，此次各有5人、37人登記，也是同額選舉，由名間鄉長陳翰立、現任主委陳玉鈴、埔里鎮代表詹文平、縣議員蔡銘軒及南投縣家庭照顧者關懷協會執行長李若菁5人當選全國黨代表。

其中李若菁是新人，是來自馬來西亞的新住民、也是牙醫師，經常支援南投縣偏鄉醫療。

民進黨南投縣黨部24日進行黨職改選，縣議員吳棋楠當選主委。（記者張協昇攝）

本身是牙醫師的南投縣家庭照顧者關懷協會執行長李若菁，當選民進黨全國黨代表。（民進黨南投縣黨部提供）

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