柯文哲政治獻金沒收近5600萬進國庫！「最大功臣」四叉貓說話了

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲因違反《政治獻金法》遭監察院重罰，近日其訴願遭駁回，確認被裁罰254萬，並沒收5579萬。對此，網紅「四叉貓」劉宇跳出來表示，這一切源於他在2024年柯文哲生日當天跑去查阿北的政治獻金帳目，笑稱「這筆戰績應該算我的吧！」

柯文哲在2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，事後遭監察院重罰，柯文哲隨即進行訴願程序。監察院訴願審議委員會日前裁定，駁回柯文哲提起之訴願，政治獻金案全案底定，合計沒入5579萬餘元，另罰254萬元。

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對此，四叉貓今天在臉書發文，「我覺得一切源頭始於2024年8月6日（柯文哲生日），四叉貓半夜不睡覺無聊跑去查柯文哲的政治獻金帳目，後續才爆發這起事件，讓國庫多了將近6000萬元的收入，這筆戰績應該算我的吧！可以的吧！」

四叉貓還補充：「我去年爆料過，柯文哲羈押的這段時間，柯文哲獻金專戶剩餘的6000萬元，被黃國昌拿去到處亂用辦活動！現在應該花光了，但監察院你們絕對不可放過，一定要讓柯文哲吐出來，一塊錢都不可少！」

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