馬英九打蕭旭岑駁失智 邱毅爆：我早就知道他的「心結」！

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九22日發影片駁斥失智傳聞，並表示對夫人周美青委託大姊馬以南擔任醫療照護執行者的聲明感到錯愕和遺憾，但影片公開後不但沒有平息紛擾，反倒讓輿論沸騰。值此之際，前立委邱毅又跳出來爆料，稱馬英九之所以會處理其基金會前執行長蕭旭岑，就是因為他認定自己在中國的風光被現任國民黨主席鄭麗文取代，而出賣他的就是蕭旭岑。

邱毅今天在臉書發文，「看了馬辦製作的視頻（影片），看到馬英九現今的處境，是很令人憤怒的。這些視頻（影片）原本是想證明馬英九沒有失智，卻明白看出是金小刀在操控一切，馬英九似乎已成了金小刀的提線木偶，這場景多像訓導主任盯著學生在寫悔過書。馬英九在視頻（影片）裡大罵蕭王是貪污犯，還直言他二十年前提拔了他們，他們現在卻出賣了他。」

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邱毅接著說：「其實我早就知道馬英九的心結，就是他在大陸（中國）的風光已被鄭麗文取代，他認定就是蕭旭岑搞的鬼，把他的大陸（中國）人脈挪給了鄭麗文，在他的認知裡這就是出賣。蕭旭岑說國民黨裡有人長期在A錢，這個人是誰？蕭旭岑厚道始終不公開明說。但昨天王尚智的長文，把內幕做了相當完整的披露，其實這個問題要釐清不難。」

「一個公務員出身的人，怎能一身名牌，到處興訟告人，旗下掌控一大堆媒體人，昧著良心替他說話，甚至在美國購買豪宅置產。這些都需要大量金錢來支持。錢的來源是什麼？權力和金錢是分不開的，有權力呼風喚雨，就有金錢自動送上門。至於怎麼取得權力，誰在權力角鬥場裡最精於此道？馬英九曾經的好友楊渡，用了很沉重的文字來批評，他說宦官惡僕操控失智裂解親情罪無可赦。」

最後邱毅表示，「楊渡的話中有話，他指的是誰？已經呼之欲出了！人世間雖然污濁不堪，但時間總會洗滌一切，是非曲直終將釐清。」

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