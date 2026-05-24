同額參選！前主委江宗保回鍋 挑戰雲林縣黨部主委

民進黨雲縣黨部前主委江宗保回鍋參選，由於是同額競選，選情相對單純。（記者李文德攝）

民進黨雲林縣黨部今（24）日舉辦黨部主委、縣市代表及全國黨代表改選，由前主委江宗保回鍋參選主委一職，選情相對單純。下午江宗保前往斗六投票。他表示，將承擔起整合地方、凝聚基層的重要責任，更迎戰年底選舉，目前尚未提出鄉鎮首長人選也會與縣長參選人、立委劉建國共商。

雲林縣黨部舉辦黨部主委選舉，更要選出6席全國黨代表，45席縣黨代表，由於全都同額競選，選情相對單純。

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江宗保下午2點半到斗六南聖宮投票，他表示，未來將承擔起整合地方、凝聚基層的重要責任，與所有支持改革的力量共同努力，迎戰年底選舉，讓雲林迎向新的希望與改變。

面對年底選戰，目前還有斗南、虎尾、土庫、台西、口湖、崙背等6鄉鎮未提名首長人選，更有東勢鄉長張健福宣布退出參選連任。江宗保表示，人選會與縣長參選人劉建國共商，面對雲林縣目前選情「藍大於綠」的情況，對於民進黨而言相對艱難，加上目前AI科技盛行，相關抹黑或不實文宣都會進入民眾生活中，未來也會規劃廣開客廳會，讓大眾得以辨明。

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