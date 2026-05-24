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    首頁 > 政治

    黃國昌挺柯志恩 賴瑞隆：財劃法惡修2禍首還敢騙高雄

    2026/05/24 16:27 記者王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆嗆財劃法惡修兩禍首還敢騙高雄。（記者王榮祥攝）

    賴瑞隆嗆財劃法惡修兩禍首還敢騙高雄。（記者王榮祥攝）

    民眾黨主席黃國昌今公開力挺國民黨高雄市長參選人柯志恩，還稱財劃法修正讓高雄統籌款增加不少!民進黨高雄市長參選人賴瑞隆痛批兩人正式財劃法惡修禍首，還敢在高雄講這件事，高雄人不會受騙，支持賴瑞隆、才能延續陳其邁市長優異市政。

    賴瑞隆指出，柯志恩、黃國昌等藍白立委聯手通過財劃法惡修，讓高雄損失兩百億元，兩人就是禍首，現在黃國昌竟然還敢來高雄講這件事情。

    他提醒高雄還在追究這這一筆帳，黃國昌卻還來干預高雄選舉、想來欺騙高雄選票，再次呼籲高雄人看清柯志恩跟黃國昌真相。

    賴瑞隆說，台灣長期重北輕南，好不容易在總統支持與市長努力下有了轉變，讓高雄繼續發展，現在想走回頭路、才是影響陳其邁市長的施政；如果要延續陳其邁市長優異的施政成果，請支持賴瑞隆，讓賴瑞隆延續高雄光榮路線。

    他表示財劃法惡修就是讓高雄損失200億元，鐵的事實非常清楚，呼籲黃國昌趕快跟高雄認錯，柯志恩應儘快通過院版財劃法，這才是還給高雄正義。

    他說，黃跟柯作法才是毀壞高雄財政、毀壞高雄建設路線，財劃法惡修就是顯著例子，如果不快修正，像高雄的捷運經費就會受到嚴重影響；他呼籲黃國昌不要用似是而非言論來欺騙高雄人，高雄不是吃素的、不會受騙。

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