中國在羚羊礁填海造陸 學者：為共軍攻台牽制外部兵力

西沙群島羚羊礁。（圖擷取自維基百科）

中共在西沙群島「羚羊礁「 Antelope Reef）」填海造陸，面積已達1490英畝，陸委會委託國防安全研究院學者分析，在台海爆發高強度衝突情境下，南海島礁非用以直接支援對台正面作戰，而是藉此牽制與延宕外部海空兵力進場，擴大解放軍在台海完成兩棲登陸與封鎖爭取關鍵的48至72小時窗口。

國防院學者所撰「中共近期南海填海造陸之戰略企圖及影響觀察」報告指出，中共在南海填海造陸係在推進「積極防禦」戰略，旨在串連島礁一體化全域防衛圈，確保衝突初期掌握區域主動權，將美軍介入路徑碎片化，使南海自公海轉變為解放軍潛艦「堡壘區」，抵銷美國及盟友潛艦及感測能力的代差優勢。

請繼續往下閱讀...

據分析，從南海全戰場觀點視之，中共當前將南海分割為越南側西翼與菲國側東翼戰場；西翼由永興島、羚羊礁組成「雙支點」與雙基地備援，島礁位置精確遏止越南從大陸側淺灘走向菲國側深海的深淺交界，一面扼守越南戰略側翼，一面掌控南海北上關鍵航道並遙望台灣灘。

報告顯示，羚羊礁預期將做為中國海警與民兵的前進支點，縮短對越南與南沙北緣的反應時間，並為中方提供更頻繁的「存在」行動平台，降低過往需由遠程艦隊維持「維穩」邊際成本，實質強化其行政管轄主張。

值得注意的是，戰略構思上，南海島礁在重現二戰太平洋戰場中，美軍面臨「逐島清除」與「跳島繞行」間的抉擇壓力，一旦美國選擇干涉台海戰場，就必須為突破中方南海A2/AD網進行進退兩難取捨。

學者研判，羚羊礁未來高度可能被設計為「軍民兩用」節點：平時可包裝為科研設施、行政據點或民兵與海警支援基地。衝突時，可在短時間內轉為電子戰、海空監控與有限打擊行動的前沿節點，對通過南海南北向主要航道的軍民船舶施加干擾與威脅。

據分析，在台海爆發高強度衝突情境下，南海島礁非用以直接支援對台正面作戰，而是藉此牽制與延宕外部海空兵力進場，擴大解放軍在台海方向初始數十小時內的行動自由。

具體而言，羚羊礁、西沙、南沙島礁群做為前推感測與消耗節點，迫使美及友軍從印度洋或南海方向北上馳援，被迫先強化防空反艦防護，處理來自島礁的偵測與火力壓制或突襲，拉長進入台海時程，降低單靠威懾即可迫使北京停手的可能性。

報告指出，具體軍事行動上，基於外援自第二島鏈或南海進入戰區的運動規律，結合處置南海島礁所需之壓制與損害評估，至少可為中方主力在台海完成兩棲登陸與封鎖爭取關鍵的48至72小時窗口。

並提到，比照永暑、美濟等，中共於羚羊礁建設後，將布署鷹擊YJ‑12B、YJ‑18等岸置反艦飛彈，公開估算射程約400至500公里，可將中方反艦打擊半徑由海南與南沙基地向西南與東北方向外推，對自印度洋或南海中部北上的水面艦隊構成持續海空威脅。

此意味美驅逐艦與航母打擊群若欲由南海方向進入台海接近戰場，需先面對前述島礁反艦、防空、反潛與電戰威脅，或被迫改經巴士、宮古海峽，增加航程與時間成本，形成對台海作戰「戰略隔離」效果。

報告示警，戰略設計上，北京正試圖將南海塑造成「分層堡壘化」作戰空間，任何外部海空兵力欲穿越南海支援台海或維護自由航行，都被迫在多個「兵卒」節點構成的偵測與火力帶權衡路徑與風險，難再將南海視為單純公海自由通道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法