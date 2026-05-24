賴清德輔選王美惠 送上「路要看惠要投」機車擋泥板

賴總統（左）送上特製的「嘉義更美就找阿惠，路要看惠要投」機車擋泥板給立委王美惠（右），鼓勵王持續為嘉義打拚。（立委王美惠辦公室提供）

賴清德總統今天到嘉義市輔選民進黨嘉義市長參選人王美惠，兩人一早到市區台式早午餐老店，品嚐魯熟肉等道地美食，賴總統在餐後驚喜送上特製的「嘉義更美就找阿惠，路要看惠要投」機車擋泥板給王美惠，鼓勵王美惠持續為嘉義打拚。

王美惠從政20餘年來，騎著老舊機車凸歸嘉市，勤跑基層深知市民需要，被封為「機車族議員」，也是最接地氣的民代，此次挑戰市長選舉，希望可以服務更多的民眾。

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賴總統今天上午出席城隍廟前董事長、國策顧問賴永川告別式並頒發褒揚令，感念其長年對地方與宗教文化的奉獻。稍早，賴總統由王美惠陪同到市區台式早午餐老店，品嚐魯熟肉等道地美食。

賴總統說，嘉義魯熟肉和台南香腸熟肉相似卻各有風味，大讚「這是最道地的台灣味」。用餐後賴總統與鄰桌客人及店員親切閒聊。

賴總統也在用餐後，拿出特別訂製的機車擋泥板贈送給王美惠，擋泥板上印有王美惠和賴總統的照片，寫著「嘉義更美就找阿惠，路要看惠要投」。賴總統說，王美惠騎車奔波的背影，是最懂人民需求的民意代表。

收到這份創意禮物，讓王美惠既驚喜又感動，她說，用最直接的方式走入地方，正是人民所需要的，未來她會繼續騎著機車為嘉義鄉親打拚。

隨後，賴總統與王美惠前往王靈宮五顯帝廟參香揭匾，受到鄉親熱情歡迎，民進黨嘉市黨部主委黃大祐議員、林煒軒議員，以及獲提名的議員參選人曾奕豪、許明對、陳品蓁到場。

賴總統肯定王美惠長期深耕地方、積極爭取建設與福利政策，未來地方中央一起打拚、讓台灣越來越進步，向在場鄉親喊話支持民進黨執政，讓年底選舉民進黨「全壘打」。

賴總統（左）今天一早由民進黨嘉義市長參選人王美惠（右）陪同品嚐魯熟肉等道地美食。（立委王美惠辦公室提供）

賴總統（前排右二）今天到嘉市輔選民進黨嘉義市長參選人王美惠（前排右三）。（記者丁偉杰攝）

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